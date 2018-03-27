В центре Кемерова проходит митинг
Главный вопрос людей — сколько реальных жертв пожара в В «Зимней Вишне»
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Главный вопрос людей — сколько реальных жертв пожара в В «Зимней Вишне»
В центре областной столицы на площади Советов проходит митинг.
Люди начали собираться возле городской администрации утром 27 марта. Площадь Советов была оцеплена полицейскими. К моменту публикации люди прошли за оцепление. К толпе вышел замгубернатора Владимир Чернов и попытался рассказать, как идет расследование уголовного дела. В толпе слышны выкрики «Правду!», «Где Тулеев?», «В отставку!».
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