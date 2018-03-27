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06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Владимир Путин прибыл в Кемерово

Глава государства планирует возложить цветы на месте трагедии.

В областной центр прибыл глава России Владимир Путин.

Как сообщает ИА «ТАСС», президент возложит цветы на месте трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня». В воскресенье 25 марта в торгово-развлекательном центре произошел крупный пожар. По последним данным МЧС погибли 64 человека. В регионе объявлен траур, который продлится до 29 марта.

В момент публикации на площади Советов в областном центре проходит митинг. Люди требуют, чтобы власти назвали реальное количество погибших.

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