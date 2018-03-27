Владимир Путин прибыл в Кемерово
Глава государства планирует возложить цветы на месте трагедии.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Глава государства планирует возложить цветы на месте трагедии.
В областной центр прибыл глава России Владимир Путин.
Как сообщает ИА «ТАСС», президент возложит цветы на месте трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня». В воскресенье 25 марта в
В момент публикации на площади Советов в областном центре проходит митинг. Люди требуют, чтобы власти назвали реальное количество погибших.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.