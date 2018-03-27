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08:13 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске началось комплектование детских садов на новый учебный год

В Красноярске началось комплектование детских садов на новый учебный год. С 1 апреля произойдёт заморозка системы «Дошкольник», до 1 мая родители не смогут отследить положение ребёнка в очереди.

Источник: Вести - Красноярск

В управлении образования уточнили, в этом году более 10,5 тысяч мест. К тому же продолжает действовать программа денежных выплат в случае, если родитель откажется от места в саду.

«Напоминаем, что если до 1 сентября текущего года ребёнку исполняется 3 года, он переходит в возрастную группу с 3 до 7; соответственно, если 2 сентября исполняется 3 года, он остаётся в возрастной группе с 1,5 до 3 лет», — пояснила руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.




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