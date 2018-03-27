В Красноярске началось комплектование детских садов на новый учебный год
В Красноярске началось комплектование детских садов на новый учебный год. С 1 апреля произойдёт заморозка системы «Дошкольник», до 1 мая родители не смогут отследить положение ребёнка в очереди.
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