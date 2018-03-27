14 ледовых переправ закрыли на реках Иркутской области
Выезжать на многие зимники уже опасно.
Выезжать на многие зимники уже опасно.
Чем теплее на улице, тем быстрее тает лед на водоемах Иркутской области, ездить по ним на автомобилях или ходить пешком становится очень опасно. Спасатели закрывают переправы одну за другой.
— Накануне завершилась эксплуатация 14 ледовых дорог: четыре в Тайшетском районе, по две в Братском и Шелеховском районах, по одной в Аларском, Балаганском, Бодайбинском, Нижнеудинском, Ольхонском,
Ну, а пока в 17 районах еще открыто 40 ледовых переправ для автомобилистов и три — для пешеходов. Это зимники «Киренск-Мельничный» и «Киренск-Пролетарский» на реке Лена, а также «Киренск-Гарь» на Киренге.
Тех, кто рискует и
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.