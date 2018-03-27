14 ледовых переправ закрыли на реках Иркутской области

Источник: Комсомольская правда

Чем теплее на улице, тем быстрее тает лед на водоемах Иркутской области, ездить по ним на автомобилях или ходить пешком становится очень опасно. Спасатели закрывают переправы одну за другой.

— Накануне завершилась эксплуатация 14 ледовых дорог: четыре в Тайшетском районе, по две в Братском и Шелеховском районах, по одной в Аларском, Балаганском, Бодайбинском, Нижнеудинском, Ольхонском, Усть-Кутском районах, — рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. -

Ну, а пока в 17 районах еще открыто 40 ледовых переправ для автомобилистов и три — для пешеходов. Это зимники «Киренск-Мельничный» и «Киренск-Пролетарский» на реке Лена, а также «Киренск-Гарь» на Киренге.