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07:59 (мск), источник: Zakon.kz

Осадки ожидаются на большей части Казахстана во вторник

Местами туман, гололед, метель и усиление ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 65% 777 мм рт. ст. 3 м/с

27 марта c прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег), местами сильные, лишь на западе, юго-западе преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра. В южной части республики местами ожидается гроза, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Акмолинской области ожидаются местами — туман, гололед, ветер 15−20 м/с.

В Костанайской области местами усиление ветра 15−20 м/с, ночью — туман, гололед, низовая метель.

В Северо-Казахстанской области местами — туман, низовая метель, усиление ветра до 15−20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами — туман, усиление ветра 15−20 м/с, ночью — гололед.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами гроза, усиление ветра 15−20 м/с.

В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, ночью Атырауской, Павлодарской областях местами ожидается туман, в Алматинской области ночью местами усиление ветра 15−20 м/с.

Погода в Алматы днем облачно, + 12.

Погода в Астане днем частично облачно, — 2.

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