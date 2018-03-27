Осадки ожидаются на большей части Казахстана во вторник
Местами туман, гололед, метель и усиление ветра.
Местами туман, гололед, метель и усиление ветра.
27 марта c прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег), местами сильные, лишь на западе,
В Акмолинской области ожидаются местами — туман, гололед, ветер 15−20 м/с.
В Костанайской области местами усиление ветра 15−20 м/с, ночью — туман, гололед, низовая метель.
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В
В Жамбылской,
В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской,
Погода в Алматы днем облачно, + 12.
Погода в Астане днем частично облачно, — 2.
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