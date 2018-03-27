Дело Стати: Казахстан намерен обжаловать решение Вашингтонского суда

Источник: Tengrinews

«23 марта Окружной суд Вашингтона, США, принял решение по заявлению А. Стати о принудительном исполнении Арбитражного решения.

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Республика Казахстан уважает решение окружного суда, но не согласна с ним в части отказа Республике внести все аргументы в поддержку своей линии защиты в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, а также в части признания Арбитражного решения", — говорится в распространенном пресс-релизе.

«Республика Казахстан заявляет, что Арбитражное решение было получено с помощью масштабной мошеннической схемы. Такое мошенничество не допускает признания Арбитражного решения на территории США. В аналогичном судебном процессе в Великобритании Высокий суд Англии, после представления обширных аргументов, признал наличие достаточно убедительных доказательств о мошенничестве Стати и назначил отдельное судебное разбирательство по данному вопросу», — добавили в пресс-службе Министерства юстиции.

«К сожалению, окружной суд США не позволил Республике Казахстан представить этот довод о мошенничестве в поддержку своей защиты. Республика Казахстан намерена обжаловать это решение и защитить свои законные права. В связи с фактами мошенничества, Республика Казахстан инициировала отдельный судебный процесс против истцов в окружном суде Вашингтона в соответствии с Законом США о борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В настоящее время судебный процесс продолжается», — подчеркнули в ведомстве.

Как отмечается, в настоящее время рассматриваемое решение имеет силу только на территории Вашингтона.