Дату городского субботника назвали в хабаровской мэрии

Источник: РИА "Новости"

Первый в этом году общегородской субботник планируют провести в Хабаровске в двадцатых числах апреля. Наводить порядок будут работники предприятий, сотрудники мэрии и активисты, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Как рассказали в администрации, с 1 апреля по 31 мая в Хабаровске проведут двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. На это время и запланированы два субботника: первый (общегородской и краевой) пройдет 21 апреля, второй (городской) — 19 мая.

«На этой неделе соответствующие постановления будут подписаны. Второй общегородской субботник решили провести немного раньше привычных сроков. Это связано с подготовкой к юбилею города. Надеемся, что весна будет сухой и будут выполнены все планы», — рассказала сотрудник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Светлана Богачева.