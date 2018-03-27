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08:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Дату городского субботника назвали в хабаровской мэрии

На уборку жители краевой столицы выйдут во время весеннего двухмесячника по благоустройству.

Источник: РИА "Новости"

Первый в этом году общегородской субботник планируют провести в Хабаровске в двадцатых числах апреля. Наводить порядок будут работники предприятий, сотрудники мэрии и активисты, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Как рассказали в администрации, с 1 апреля по 31 мая в Хабаровске проведут двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. На это время и запланированы два субботника: первый (общегородской и краевой) пройдет 21 апреля, второй (городской) — 19 мая.

«На этой неделе соответствующие постановления будут подписаны. Второй общегородской субботник решили провести немного раньше привычных сроков. Это связано с подготовкой к юбилею города. Надеемся, что весна будет сухой и будут выполнены все планы», — рассказала сотрудник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Светлана Богачева.

Во время двухмесячника хабаровчане очистят дворы, парки и скверы. Муниципальные службы тем временем уберут песок с прибордюрной зоны и проведут ямочный ремонт дорог. Кроме того, весной в краевой столице собираются высадить около тысячи деревьев.

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