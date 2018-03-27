Дату городского субботника назвали в хабаровской мэрии
На уборку жители краевой столицы выйдут во время весеннего двухмесячника по благоустройству.
На уборку жители краевой столицы выйдут во время весеннего двухмесячника по благоустройству.
Первый в этом году общегородской субботник планируют провести в Хабаровске в двадцатых числах апреля. Наводить порядок будут работники предприятий, сотрудники мэрии и активисты, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».
«На этой неделе соответствующие постановления будут подписаны. Второй общегородской субботник решили провести немного раньше привычных сроков. Это связано с подготовкой к юбилею города. Надеемся, что весна будет сухой и будут выполнены все планы», — рассказала сотрудник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Светлана Богачева.
Во время двухмесячника хабаровчане очистят дворы, парки и скверы. Муниципальные службы тем временем уберут песок с прибордюрной зоны и проведут ямочный ремонт дорог. Кроме того, весной в краевой столице собираются высадить около тысячи деревьев.
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