Первый весенний субботник в Омске пройдет 21 апреля
Месячник по благоустройству начнется с 16 апреля.
Месячник по благоустройству начнется с 16 апреля.
Мэрия Омска сообщила о сроках уборки в городе. Месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории города начнется 16 апреля и будет проходить до 13 мая. Общегородской субботник назначен на 21 апреля. Ожидается, что в нем примут участие новые руководители Омской области — мэр Оксана Фадина и врио губернатора Александр Бурков.
Для организации работ созданы специальные комиссии. В первую очередь в Омске будут приводить в порядок парки, скверы, бульвары, пешеходные зоны и набережные.
Юрий Бибик, начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства мэрии Омска:
— В дни месячника планируется очистить 4000 гектаров территории, убрать и вывезти не менее 10 000 кубометров мусора и задействовать порядка 350 единиц техники.
Кроме того, планируется очистить от пыли и мусора дороги, тротуары, кюветы и газоны. Сухие деревья будут снесены и вывезены. В частном секторе на грунтовых дорогах пройдет грейдирование. Будут покрашены бордюры, остановки и малые архитектурные формы. Кустарники и деревья будут высажены только при хорошей погоде.
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