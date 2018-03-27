Первый весенний субботник в Омске пройдет 21 апреля

Источник: РИА "Новости"

Мэрия Омска сообщила о сроках уборки в городе. Месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории города начнется 16 апреля и будет проходить до 13 мая. Общегородской субботник назначен на 21 апреля. Ожидается, что в нем примут участие новые руководители Омской области — мэр Оксана Фадина и врио губернатора Александр Бурков.

Для организации работ созданы специальные комиссии. В первую очередь в Омске будут приводить в порядок парки, скверы, бульвары, пешеходные зоны и набережные.

Юрий Бибик, начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства мэрии Омска:

— В дни месячника планируется очистить 4000 гектаров территории, убрать и вывезти не менее 10 000 кубометров мусора и задействовать порядка 350 единиц техники.