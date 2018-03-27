Всемирная фольклориада-2020 в Башкирии: какие новые проекты ждут уфимцев

Планируется, что в Уфе летом 2020 года артисты из более 60 стран мира будут представлять свою традиционную музыку. В это время художники из Уфы в галереях города покажут экспозицию произведений на мотивы фольклора разных этносов.
Выполняются иллюстрации к книге «Сказки народов, проживающих на территории Республики Башкортостан». Планируется подготовить иллюстрации к книжке-раскраске для детей младшего возраста «Загадки-отгадки» народов разных национальностей. На холстах среднего размера масляными красками будут сделаны живописные заставки к «Словарю старинных слов».
Кроме того, известные уфимские художники в 2020 году представят свои персональные выставки, связанные с фольклорными мотивами. Подготовлен предварительный состав представителей общественности, готовых сотрудничать и участвовать в данном проекте.
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