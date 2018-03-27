Всемирная фольклориада-2020 в Башкирии: какие новые проекты ждут уфимцев

Источник: Башинформ

Планируется, что в Уфе летом 2020 года артисты из более 60 стран мира будут представлять свою традиционную музыку. В это время художники из Уфы в галереях города покажут экспозицию произведений на мотивы фольклора разных этносов.

Выполняются иллюстрации к книге «Сказки народов, проживающих на территории Республики Башкортостан». Планируется подготовить иллюстрации к книжке-раскраске для детей младшего возраста «Загадки-отгадки» народов разных национальностей. На холстах среднего размера масляными красками будут сделаны живописные заставки к «Словарю старинных слов».