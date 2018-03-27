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07:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровск не смог стать столицей тотального диктанта

Этот статус у Новосибирска впервые забрал Владивосток.

В Хабаровск прибудут организаторы первого автопробега всемирной акции «Тотальный диктант», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Автопробег стартовал 24 марта в Новосибирске, чтобы передать символический статус столицы акции Владивостоку, который выиграл это право в 2018 году.

Кроме краевого центра автопробег сделает остановки в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Ерофее Павловиче, Белогорске. В этих городах организаторы «тотального диктанта» проведут лекции, встречи с жителями, чтобы привлечь внимание к акции. В Хабаровск они прибудут 2 апреля.

 — Для того чтобы стать столицей тотального диктанта необходимо чтобы его написали не менее 1000 человек. В прошлом году тотальный диктант в крае был под угрозой срыва и прошел, что называется, в последний момент. По этой причине Хабаровск не может претендовать на статус столицы тотального диктанта, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» координатор акции в Хабаровске Лилия Тивикова.

По ее словам если в этом году диктант напишут более 1000 человек, то мы сможем претендовать на участие в конкурсе на право называться столицей Тотального диктанта.

 — Надеемся, что в этом году все сложится. Мы видим, что интерес к акции растет. Об этом можно судить по курсам «Русский по пятницам» которые организованы в целях подготовки к диктанту. В прошлом году прошло лишь два таких занятия, и которые посетили от силы челок пять. В этом году занятия «Русский язык по пятницам» проводятся каждую неделю, которые посещают примерно 30 человек. Курсы стартовали 9 февраля и очень большое количество людей нашли возможность в пятницу в 19.00 придти послушать лекции по русскому языку, — продолжает Лилия Тивикова.

Уже известно, что тестом на грамотность для участников диктанта станет отрывок романа писательницы Гузель Яхиной «Зулеха открывает глаза».

 — Однако, какой именно отрывок — станет известно за пару часов до акции. Это связано с тем, чтобы до времени текст не просочился в интернет и соблюсти интригу, — пояснила Лилия Тивикова.

Напомним, что тотальный диктант пройдет 14 апреля в 15.00. Регистрация начнет с 4 апреля на сайте. Организаторы акции подготовили пять площадок в Хабаровске, где можно будет написать диктант. Центральной площадкой станет ТОГУ, далее РАНХиГС, «Точка кипения», хабаровская духовная семинария, краевой центр образования.

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