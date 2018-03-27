Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач сказал, почему тела не выносили из сгоревшего ТЦ в Кемерове
Правильно РФ поступила с Крымом: украинцы ответили Гройсману
Алла Пугачева сравнила внучку с Моной Лизой
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
У Англии отнимают бизнес: Истерика Мэй имеет финансовые основания
СМИ: Киевляне массово покидают город
Посольство РФ в США удивило англичан предоставленным видео
После высылки дипломатов Хантсман высказался о РФ
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Выслав дипломатов РФ, Белый дом ставит ультиматум Кремлю
Высылка дипломатов РФ сильно ударит по Прибалтике
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
08:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Авто «переобувать» рано: на Средний Урал обрушатся снегопады

На этой неделе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 65% 777 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: УралИнформБюро

Остаток весны в Свердловской области будет прохладным и снежным. Уже на этой неделе в регион придут похолодание и обильные снегопады. Об этом 26 марта рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. Настоящий снежный коллапс эксперт, в частности, предвещает на юге региона.

Робкий плюс, по прогнозам, вернется в регион к 5—8 апреля, когда столбик термометра поднимется до 3−7 градусов выше ноля. При этом ночью все еще будет подмораживать — до минус 9. Снег же сойдет не раньше 20 апреля, соответственно, автомобилистам не стоит торопиться менять зимнюю резину на летнюю, добавила Шепоренко.

Стоит отметить, в марте на Среднем Урале выпало 120−250% месячной нормы осадков, передает «Уралинформбюро».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Пермяк пронзил приятелю легкое
Путин назвал «преступную халатность» причиной пожара в Кемерово
Следователи попросили детей рассказать о пожаре в Кемерово
«Пушистый» торт: американка создает необычные десерты
Посольство РФ предложило выбор для изгнания дипломатов США
В Красноярском крае задержали террористов
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Задержан охранник, отключивший сигнализацию при ЧП в Кемерово
Спорт
Футболисты сборной России после разгрома сыграют с французами Сборная России по футболу во вторник проведет контрольный матч с командой Франции в Санкт-Петербурге
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь