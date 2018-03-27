Авто «переобувать» рано: на Средний Урал обрушатся снегопады
На этой неделе.
На этой неделе.
Остаток весны в Свердловской области будет прохладным и снежным. Уже на этой неделе в регион придут похолодание и обильные снегопады. Об этом 26 марта рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. Настоящий снежный коллапс эксперт, в частности, предвещает на юге региона.
Робкий плюс, по прогнозам, вернется в регион к
Стоит отметить, в марте на Среднем Урале выпало 120−250% месячной нормы осадков, передает «Уралинформбюро».
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