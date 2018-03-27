Омичи почтят память погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

28 марта в 17.00 в Сквере дружбы народов (ул. Красный Путь, д. 68) пройдёт акция памяти погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Организаторы призывают омичей принять участие в акции. Всех, кто придёт в сквер почтить память погибших, просят по возможности иметь при себе свечи.

Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 26 марта, согласно официальным данным, он унёс жизни 64 человек. В связи с этим с 27 по 29 марта в Кемерово объявлен трёхдневный траур. Будут приспущены государственные флаги, теле- и радиоканалы прекратят вещание развлекательных передач и рекламы. Кроме того, на это время прекратят работу кинотеатры. Трёхдневный траур по погибшим также объявлен также в Екатеринбурге, Владивостоке, Кузбассе и некоторых других городах России.