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08:20 (мск), источник: Om1.ru

Мэр Омска отправила телеграмму главе Кемерова

Оксана Фадина выразила свои соболезнования в связи со случившейся трагедией.

Вчера мэр Омска Оксана Фадина выразила соболезнования главе Кемерова Илье Середюку. Для этого она отправила телеграмму. Мэр подчеркнула, что страшная трагедия, ставшая причиной гибели многих людей, не оставила омичей равнодушным.

«Со своей стороны Администрация города Омска готова оказать Администрации города Кемерово и семьям пострадавших любую помощь и поддержку, которая в наших силах», — добавила она.

Напомним, в воскресенье в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Возгорание началось на 4 этаже здания, где находились детские площадки, кинотеатр и контактный зоопарк. По официальным данным, погибло 64 человека.

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