В Ужурском районе приставы поймали беременную алиментщицу в ЗАГСе

В Ужурском районе Красноярского края судебные приставы поймали беременную алиментщицу в ЗАГСе. Женщина разводилась с бывшим мужем и собиралась подать заявление о вступлении в новый брак. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

У гражданки есть сын от первого брака. Но после развода женщина решила, что «ребенок ей не нужен». Она перестала платить алименты, после чего ее лишили родительских прав. В общей сложности мать задолжала сыну более 150 тысяч рублей.

«Информацию о должнице судебные приставы получили от коллег из районного отдела ЗАГС. В указанный день женщина явилась за получением свидетельства о расторжении брака, находясь в “интересном положении”», — рассказали приставы.