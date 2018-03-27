В Ужурском районе приставы поймали беременную алиментщицу в ЗАГСе
Женщина разводилась с бывшем мужем и собиралась вступить в новый брак.
Женщина разводилась с бывшем мужем и собиралась вступить в новый брак.
В Ужурском районе Красноярского края судебные приставы поймали беременную алиментщицу в ЗАГСе. Женщина разводилась с бывшим мужем и собиралась подать заявление о вступлении в новый брак. Об этом рассказали в
У гражданки есть сын от первого брака. Но после развода женщина решила, что «ребенок ей не нужен». Она перестала платить алименты, после чего ее лишили родительских прав. В общей сложности мать задолжала сыну более 150 тысяч рублей.
«Информацию о должнице судебные приставы получили от коллег из районного отдела ЗАГС. В указанный день женщина явилась за получением свидетельства о расторжении брака, находясь в “интересном положении”», — рассказали приставы.
После беседы с алиментщицей выяснилось, что ее будущий муж согласился погасить долг. Из 150 тысяч рублей он выплатил почти 85 тысяч. Сама мать решила восстановить родительские права. Она выразила надежду, что ее следующий брак будет удачным.
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