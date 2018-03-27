За год из Хабаровского края уехали 3,7 тысячи жителей

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Хабаровскстат, край относится к регионам с явной урбанизацией населения. Удельный вес городских жителей края выше, чем в целом по России — 74,4% и по ДФО — 75,8%. Сейчас в регионе проживают чуть больше миллиона городских жителей и всего 273 тысячи сельских.

По мнению экспертов, уменьшение численности населения после проведения всероссийской переписи 2010 года происходит главным образом за счёт миграционного оттока населения. В целом по краю в 2017 году потери от миграционной убыли составили 3,7 тысячи человек, от естественной — 1,3 тысяч человек.

Наибольшее сокращение численности отмечалось в Николаевском районе, где жителей стало на 2,6% меньше, в районе имени Полины Осипенко — на 2,2%, в Верхнебуреинском и Ульчском — на 1,9%.

Однако наблюдается и небольшой приток. Рост численности населения специалисты отмечают на трёх территориях края: в Хабаровске жителей стало больше на 0,3%, в Хабаровском районе — на 0,5%, а в Тугуро-Чумиканском — на 0,2%.