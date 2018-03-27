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08:22 (мск), источник: Восток Медиа

За год из Хабаровского края уехали 3,7 тысячи жителей

Хабаровский край занимает второе место среди регионов Дальневосточного федерального округа по численности населения, однако этот показатель снижается. Так, по сравнению с началом 2017 года количество жителей по данным на 1 января 2018-го сократилось на пять тысяч человек и сейчас составляет больше 1,3 миллиона.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Хабаровскстат, край относится к регионам с явной урбанизацией населения. Удельный вес городских жителей края выше, чем в целом по России — 74,4% и по ДФО — 75,8%. Сейчас в регионе проживают чуть больше миллиона городских жителей и всего 273 тысячи сельских.

По мнению экспертов, уменьшение численности населения после проведения всероссийской переписи 2010 года происходит главным образом за счёт миграционного оттока населения. В целом по краю в 2017 году потери от миграционной убыли составили 3,7 тысячи человек, от естественной — 1,3 тысяч человек.

Наибольшее сокращение численности отмечалось в Николаевском районе, где жителей стало на 2,6% меньше, в районе имени Полины Осипенко — на 2,2%, в Верхнебуреинском и Ульчском — на 1,9%.

Однако наблюдается и небольшой приток. Рост численности населения специалисты отмечают на трёх территориях края: в Хабаровске жителей стало больше на 0,3%, в Хабаровском районе — на 0,5%, а в Тугуро-Чумиканском — на 0,2%.

РИА «Восток-Медиа» писало, что по предварительным итогам 2017 года население региона уменьшилось на 3690 человек, а темпы этого процесса ускорились. В прошлом году в край приехали 55 463 человека, а покинули его уже 59 153 жителя. Итоги 2016-го были менее пессимистичными: прибывших было больше, убывших — меньше, а отрицательное сальдо составило 1586 человек.

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