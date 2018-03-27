Самых талантливых детей-сирот поддержат в Приморье

Краевой конкурс-смотр «Надежда, вдохновение, талант» среди воспитанников центров содействия семейному устройству, а также школ-интернатов для детей-инвалидов продолжает отборочные этапы в населенных пунктах Приморья. Представители более 50 учреждений края смогут показать свои умения и выйти в финал регионального проекта.

По словам организаторов, данный конкурс — это единственный в России проект такого формата.

«Более 1200 участников смотра покажут свое мастерство в различных видах искусства: от декоративно-прикладного до инструментального. Всего конкурс пройдет в пяти муниципалитетах, куда съедутся представители всех уголков Приморья от 7 до 18 лет. Основная задача проекта — выявить и поддержать талантливых, творчески одарённых воспитанников социальных учреждений региона», — отмечает и.о. директора департамента культуры Анна Гоголева.

21 марта состоялся отборочный этап в Дальнегорске — по его итогам в финал были отобраны три хореографических номера и три декоративно — прикладные работы. В течение двух недель пройдут еще четыре смотра — в Арсеньеве, в Спасске — Дальнем, в Уссурийске и Артеме. По их итогам ребятам, занявшим призовые места, будет предоставлена возможность выступить на большой сцене, в заключительном Гала-концерте «Я талантлив» краевого смотра-конкурса, который пройдет 25 апреля в концертном зале Приморской краевой филармонии.