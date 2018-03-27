Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 стран высылают российских дипломатов: Кремль быстро ответил
Правильно РФ поступила с Крымом: украинцы ответили Гройсману
Жена Юрия Николаева отказалась от услуг суррогатного материнства
Жители Кемерово рассказали, зачем работники заперли двери в ТЦ
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Русские боролись с нацизмом: ответ РФ Джонсону удивил британцев
Лавров: Британии придется ответить за обман
Посольство РФ в США удивило англичан предоставленным видео
После высылки дипломатов Хантсман высказался о РФ
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Эксперт: Новая ракета Путина меняет баланс в мире
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
08:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Самых талантливых детей-сирот поддержат в Приморье

Отборочные этапы конкурса талантов для детей-сирот продолжаются в Приморье, об этом DEITA. RU сообщили в краевой администрации.

Краевой конкурс-смотр «Надежда, вдохновение, талант» среди воспитанников центров содействия семейному устройству, а также школ-интернатов для детей-инвалидов продолжает отборочные этапы в населенных пунктах Приморья. Представители более 50 учреждений края смогут показать свои умения и выйти в финал регионального проекта.

По словам организаторов, данный конкурс — это единственный в России проект такого формата.

«Более 1200 участников смотра покажут свое мастерство в различных видах искусства: от декоративно-прикладного до инструментального. Всего конкурс пройдет в пяти муниципалитетах, куда съедутся представители всех уголков Приморья от 7 до 18 лет. Основная задача проекта — выявить и поддержать талантливых, творчески одарённых воспитанников социальных учреждений региона», — отмечает и.о. директора департамента культуры Анна Гоголева.

21 марта состоялся отборочный этап в Дальнегорске — по его итогам в финал были отобраны три хореографических номера и три декоративно — прикладные работы. В течение двух недель пройдут еще четыре смотра — в Арсеньеве, в Спасске — Дальнем, в Уссурийске и Артеме. По их итогам ребятам, занявшим призовые места, будет предоставлена возможность выступить на большой сцене, в заключительном Гала-концерте «Я талантлив» краевого смотра-конкурса, который пройдет 25 апреля в концертном зале Приморской краевой филармонии.

Екатерина Лапкина.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Заупокойные службы по погибшим в Кемерово пройдут в Приморье
Гостинки Владивостока получают новые лифты
Путин назвал «преступную халатность» причиной пожара в Кемерово
Следователи попросили детей рассказать о пожаре в Кемерово
«Пушистый» торт: американка создает необычные десерты
Посольство РФ предложило выбор для изгнания дипломатов США
В Красноярском крае задержали террористов
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Задержан охранник, отключивший сигнализацию при ЧП в Кемерово
Спорт
Футболисты сборной России после разгрома сыграют с французами Сборная России по футболу во вторник проведет контрольный матч с командой Франции в Санкт-Петербурге
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
В России примут закон о страховании жилья от ЧС и пожаров
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь