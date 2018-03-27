«Бездомное» искусство: в каких условиях работают крымские театры кукол

Источник: РИА "Новости"

В остальном эти учреждения культуры находятся в разных условиях. В Международный день театра корреспондент РИА Новости Крым выяснял, как живут и творят «бездомные» театры.

Крымский театр кукол ждет новоселья

Новое здание Крымского академического театра кукол обещают построить к концу 2019 года, а пока бюджетное учреждение базируется на малой сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького.

Директор театра Павел Черный говорит, что коллектив с нетерпением ждет переезда в новое большое здание. Но, несмотря на временные неудобства, театр не только не уменьшил, а даже увеличил «план по зрителям и доходам». Руководитель отмечает, что в последнее время по различным программам из бюджета выделены серьезные средства для развития театра, о которых еще четыре года назад нельзя было и мечтать.

«Раньше мы находились в ужасных условиях: без тепла, без удобств, в подвалах работали. Это только снаружи было красиво. Не зря здание было признано аварийным. В целом, мы при Украине жили так, что в бюджете деньги закладывались только на зарплату. Теперь выделяются средства на постановки, поездки, закупку оборудования, транспорта. Мы приобрели новейшую звуковую и световую аппаратуру, пять автомобилей новых», — отметил директор театра.

Здание Крымского государственного центра детского театрального искусства, которое возводят на месте театра кукол в Симферополе, будет иметь 5 надземных и один подземный этаж. После введения в эксплуатацию помещения, количество работников увеличится почти вдвое. Кроме того, при театре откроется школа для детей, в которой будут преподавать актеры, режиссеры и приглашенные преподаватели.

«Сейчас у нас работает 62 человека в штате, а в новом здании будет более 100 работников, потому что на такое помещение нужен дополнительный обслуживающий персонал. Также увеличим актерскую труппу, так как будет несколько концертных залов», — добавил Черный.

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Что касается творческой части, то здесь коллектив театра не перестает удивлять необычными постановками, которые всегда собирают полный зал. В мае состоится премьера спектакля для малышей 3+ по сказке Шарля Перо «Красная шапочка». Впервые за долгое время постановщики театра решили обратиться к традиционному ширмовому театру с перчаточными куклами.

В последние годы творческий коллектив начал работать в новом направлении — бэби театр. В Европе этот вид искусства популярен уже несколько десятилетий, однако в Крыму это направление стало развиваться совсем недавно.

«Сцена оформляется по типу детской комнаты, чтобы ребенок не чувствовал себя, как в театре. Дети сидят на меховых подушечках прямо на сцене. Действие происходит в 30 см от них. Артисты с ними играют, общаются, дети могут трогать кукол. Для актеров отработать такой спектакль гораздо сложнее, чем любой другой. Если в обычном спектакле есть так называемая четвертая стена — темнота, то в бэби-театре артисты взаимодействует с ребенком. Поначалу наши артисты выходили после таких спектаклей, как после разгрузки вагонов», — пояснила режиссер-постановщик спектакля «Слон в разноцвете» для самых маленьких Дарья Ярошенко.

Сейчас в театре два спектакля для категории 2+ — «Сказки маленького лисенка» по произведениям Игоря Фарбаржевича и «Слон в разноцвете» по сказкам Дэвида Макки.

Хотя сегодня театр кукол многими представляется как забава для детей, однако этот древнейший вид искусства изначально был развлечением для взрослых. Чтобы развеять этот миф и показать, что театр кукол может быть интересен не только детям, в театре есть постановки категории 16+.

Евпаторийские «Марионетки» оказались в безвыходном положении

Ни новейшей техники, ни своих цехов, ни десятков штатных единиц не имеет евпаторийский театр-студия кукол «Марионетки». Коллектив театра состоит из семи женщин, которые сами создают кукол, ведут бухгалтерский учет, пишут сценарии, выступают, убирают и ремонтируют.

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Лариса Дубова не хочет рассказывать про «аховые» условия, в которых театр пребывает уже 8 лет. Однако внешний вид здания и внутренняя отделка говорят сами за себя.

Еще в 2010 году театр кукол в Евпатории имел свой «дом» и располагался в центре города, но местная власть выставила здание на аукцион и продала его по остаточной стоимости.

«Наше здание было выставлено на аукцион, хотя оно не имело права как детское учреждение выставляться. Здание продали по остаточной стоимости за копейки и не предоставили коллективу театра права выкупа. Мы остались на улице. Пришлось, сбив ноги, бегать к руководству города, которое временно выделило нам зрительный зал в здании с библиотекой. В сентябре прошлого года город решил отдать нам всю библиотеку. Но это помещение не подходит, мягко сказать — нет профессиональной сцены и местонахождение неудачное», — говорит о наболевшем Лариса Дубова.

Если переселение в район старого города театр пережил достойно, то сокращение и без того небольшого коллектива стало ударом для всех. Тогдашние власти Евпатории резко урезали финансирование, что привело к увольнению 11 человек.

«Раньше работали 18 человек, теперь сократили коллектив до 7 штатных единиц. У нас нет бухгалтера, замдиректора, секретаря, уборщицы, электрика. Сократили художника и бутафора. Я изготавливаю куклы, реставрирую их, делаю подбор репертуара, бегаю с договорами. Поймите, что когда актеры перед спектаклем еще и полы моют, розетки меняют и лампочки крутят — это унижает нашу профессию», — сетует руководитель.

К счастью, в прошлом году на театр впервые за несколько десятков лет обратили внимание. Из бюджета выделили 500 тыс рублей на закупку оборудования, а в этом — по проекту «Единой России» «Театры — детям» «Марионетки» получат 5 млн рублей на развитие студии.