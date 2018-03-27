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10Луминале-2018
13:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

На улице Пушкина в Волгограде вновь заработало двустороннее движение авто

Автомобилисты сообщают, что на улице Пушкина в центре Волгограда спустя неделю снова действует двустороннее движение транспорта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» водители, возможно, изменения связаны с проведением коммунальных работ на улице Советской. Администрация города в свою очередь пока не объявляла о возвращении старой схемы движения.

Напомним, с 20 марта со второй попытки на улицах Володарского, Пушкина и Ленина ввели одностороннее движение.

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