На улице Пушкина в Волгограде вновь заработало двустороннее движение авто
Автомобилисты сообщают, что на улице Пушкина в центре Волгограда спустя неделю снова действует двустороннее движение транспорта.
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Автомобилисты сообщают, что на улице Пушкина в центре Волгограда спустя неделю снова действует двустороннее движение транспорта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» водители, возможно, изменения связаны с проведением коммунальных работ на улице Советской. Администрация города в свою очередь пока не объявляла о возвращении старой схемы движения.
Напомним, с 20 марта со второй попытки на улицах Володарского, Пушкина и Ленина ввели одностороннее движение.
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