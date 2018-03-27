«Лишь бы не сел на горшок». Как устроен бизнес на школьных столовых

Источник: РИА Новости

Пюре, приклеенное к тарелке

Современные ученики не стесняются фотографировать свои школьные обеды и выкладывать снимки в соцсети. По хэштегу #школьнаяеда — сотни публикаций. Блюда на фото выглядят не очень эстетично.

Популярны также видео, где школьники переворачивают тарелки с кашей или картофельным пюре. Прилипшая к посуде еда не падает. Такие ролики вынуждают многих детей отказываться от обедов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bf9WFFenEgZ/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.59259259259259% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bf9WFFenEgZ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от 8Ovi_8 (@8ovi_8)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-05T22:36:16+00:00">5 Мар 2018 в 2:36 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, дело не только в эстетике: иногда еда может быть попросту опасной для здоровья. Региональные СМИ регулярно сообщают об отравлениях. В начале года сотрудники и учащиеся кадетской школы в Люберцах попали в больницу с диагнозом «острая пищевая токсикоинфекция». В конце января отравились ученики школы-интерната в Электростали. Подобные случаи зафиксированы также в Мурманской и Свердловской областях.

Вольнонаемные повара

Почему еда во многих школах оставляет желать лучшего? В соответствии с СанПиН, вся ответственность за организацию питания возложена на директора образовательного учреждения.

Что касается поваров, то они, по сути, не имеют к школам никакого отношения — это вольнонаемные сотрудники, работающие в столовой на договорных условиях.

Президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин объяснил РИА Новости, что закупки осуществляются в разных формах, конкретных требований тут нет. Это могут быть и аукционы, и открытые конкурсы с ограниченным участием. Каждый регион решает сам. Однако наиболее конкурентная форма — аукцион.

«Заказчик называет требования к продуктам и первоначальную сумму, предприниматели подают заявки и уже во время аукциона снижают цену. Выигрывает тот, у кого цена наименьшая. Участники не видят, что предлагают другие поставщики, так как заявки подаются в запечатанных конвертах. Их вскрывает комиссия и оценивает по определенным критериям. Наличие дипломов, благодарностей, грамот, опыт оказания соответствующих услуг — важные показатели при отборе», — разъясняет он.

Предприятие-победитель берет на себя ответственность не только за приготовление еды, но и за то, чтобы выполнялись все требования. У персонала на кухне должны быть санкнижки, все обязаны работать в халатах, ни один волос не может упасть в тарелку. Специальный сотрудник ежедневно берет пробу еды, периодически на кухню с проверками наведываются ревизоры.

Большинство нарушений в сфере школьного питания так или иначе связаны именно с компанией, чей персонал работает на кухне.

Читайте также Были б дети

Так, 20 марта в Новоуральске Свердловской области сотрудники прокуратуры посетили предприятие «Аврора» и увидели, что еду для школ готовят в абсолютно антисанитарных условиях: рядом с поварами работали маляры, по кухне ползали тараканы. В этих же помещениях шел ремонт, никакой спецодежды у поваров, руки мыть им было негде.

Однако связано это не только с недобросовестностью предпринимателей. Алехин уточняет: желающих заняться организацией питания в школах в принципе мало. Во-первых, работать с детьми хлопотно, во-вторых — низкие доходы. К примеру, если средний бизнес-ланч в кафе стоит 200 рублей, то обед ребенка в школе — от 35 до 70 рублей (в зависимости от региона). Кроме того, учебный год длится всего девять месяцев.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bgh-pq_hGDE/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bgh-pq_hGDE/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от дахопродакшн - це я, превед✋ (@daho_prodakshn)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-20T04:03:15+00:00">19 Мар 2018 в 9:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Выгодное кормление

По словам Алехина, чаще всего соглашаются работать те, у кого есть дополнительный ресторанный бизнес, — тогда возможные убытки не так чувствительны.

С ним соглашается бизнесмен из Мордовии Тимофей Фионов. Его предприятие контролирует питание примерно в 60 столовых. Приходится нелегко: по сравнению с другими регионами Центральной России, здесь самая низкая цена на завтраки (38 рублей) и обеды (42 рубля). Причем доля детей-льготников, за которых платит региональный бюджет, всего 20 процентов.

Работать на две-три школы невозможно. На эти деньги нереально содержать нормальную систему учета, офис, склад, штат сотрудников. Нужно 40−50 школ. Тимофей Фионов Бизнесмен из Мордовии

Вместе с тем он отмечает, что, если нет опыта в этой сфере, поучаствовать в торгах вообще не получится. По мнению предпринимателя, это дает гарантию, что компания-однодневка не выйдет на рынок. «Сейчас по закону требуется предоставить выполненный контракт на сумму не менее 20 процентов от начальной максимальной цены. Проводятся, к примеру, торги на 64 миллиона рублей. Чтобы в них участвовать, нужно иметь выполненный контракт на 12,8 миллиона рублей», — поясняет он.

Поделили пирог

Несмотря на сложные критерии отбора, юристы в регионах постоянно фиксируют нарушения. Руководитель уголовной практики компании BMS Law Firm Тимур Хутов в комментарии РИА Новости заявил, что на торгах или аукционах нередко выигрывают «нужные» компании. Предпочтение, утверждает он, отдают поставщикам, чьи услуги не отвечают требованиям законодательства. Обычно это касается поставок оборудования и продовольственных товаров.

Читайте также В школьную еду добавят конфессиональности

В этом плане проблемной специалисты считают Нижегородскую область. В ноябре прошлого года в одной из школ отравились несколько учеников. Столовую пришлось закрыть на какое-то время для дезинфекции. Виновных так и не нашли.

По информации региональных СМИ, с начала 2018-го от родителей учеников поступило более 40 письменных обращений в департамент образования горадминистрации Нижнего Новгорода по поводу низкого качества еды в школьных столовых. В марте местные депутаты инициировали проверку.

Первые результаты показали: образовательные учреждения заключают договоры с поставщиками услуг в обход конкурсов. По данным местных СМИ, в городе этот бизнес поделили между собой два предприятия — МУП «ЕЦМЗ» и ООО «Торговый дом «Народный», принадлежащий депутату Гордумы Василию Пушкину (информация есть в справочной системе по российским юридическим лицам и предпринимателям). Он же возглавляет социальную комиссию Гордумы, которая, напоминают нижегородские журналисты, минувшей осенью одобрила резкое повышение стоимости школьных обедов — на 22 процента.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bfcv_xLllIz/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bfcv_xLllIz/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ян Куляпин (@yan4ikinperm)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-21T06:47:36+00:00">20 Фев 2018 в 10:47 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Поедаемость блюд»

Предприниматель, действующий в сфере школьного питания, не ориентируется на госзаказы, поскольку процент льготников слишком маленький. Главная задача — получить прибыль от тех, кто сознательно идет в столовую и приобретает еду за свой счет. Здесь пути расходятся. Если бизнесмен порядочный, он будет думать, как сделать блюда вкусными и тем самым привлечь больше клиентов.

Читайте также Кувырок не туда

«Ученики начальных классов решений не принимают, их учителя водят за ручку. Наша задача “подхватить” ребенка в тот момент, когда у него возникает выбор — пойти в столовую или в буфет за пирожком. Поэтому мы стараемся в игровой форме объяснить, почему важно есть горячую пищу, а не обходиться перекусами», — говорит Тимофей Фионов.

По его словам, в сфере питания есть такое понятие, как «поедаемость блюд».

Наиболее показательный параметр — какую часть порции ребенок не доел, оставил в тарелке.

Также существует электронный учет — так называемые школьные карты. По ним бизнесмен видит, сколько детей питаются в той или иной школе. Если он замечает снижение норматива, значит, что-то пошло не так и пора менять меню или подход к работе.

Родители и законодатели

На формирование меню, как ни странно, могут существенно влиять родители школьников. Так, они имеют право ознакомиться с перечнем блюд в столовой, проконтролировать ситуацию и в случае чего обратиться в контролирующие органы.

Читайте также Как родители борются с школьными поборами

Однако этот инструмент на сегодняшний день практически не задействован. Президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов в беседе с РИА Новости отметил, что пока родительский контроль над питанием детей вялый и это отражается на качестве.

Также сказывается отсутствие проработанной законодательной базы с нормами регулирования, считает эксперт. Сейчас при Совете Федерации создали рабочую группу по разработке нового законопроекта об основах здорового питания детей. В нее вошел и Чернигов.

Усовершенствованные меры, по его словам, должны существенно расширить меры регулирования в сфере детского питания, внести некоторые концептуальные изменения в нормы, систему контроля и государственной поддержки.

Одна из проблем, по мнению специалиста, в том, что сейчас норма питания рассчитывается в рублях: «В каждом регионе свои цены. В итоге иркутский школьник обделен в своих “правах на тарелку” по сравнению с московским. Норма должна рассчитываться по граммам, без привязки к цене».

Также, полагает Чернигов, отрасль практически лишена господдержки, в итоге предприниматель вынужден крутиться как может, лишь бы заработать.

«Любой коммерсант в таких условиях сначала подумает о выгоде, а уже потом — как никого не отравить. Есть даже такая фраза: “Главное, чтобы не посадить на горшки”. Например, по документам он закупит масло, а привезет дешевые молочные жиры — спред. Продукт вроде бы тоже безопасный, никто не отравится, но будет невкусно. Но тогда о какой “поедаемости” может идти речь?» — задается он вопросом.