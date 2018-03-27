Серебряные призёры чемпионата России по хоккею с мячом вернулись в Красноярск

После оглушительных 1:8 в Хабаровске у многих игроков «Енисея» не было слов. Сергей Ломанов, как истинный лидер, не стал прорываться сквозь заслон журналистов и ответил на неудобные вопросы.



«Было бы интересно посмотреть на “СКА-Нефтяник”, если бы они набрали 80 минут штрафного времени в финале и красную карточку за 15 минут до конца. Интересно, какой бы был счёт», — сказал нападающий ХК «Енисей» Сергей Ломанов.



В руководстве команды гордятся ребятами — в матче они бились как львы. А вот работу арбитров разберут, как говорится, по косточкам. «Наш тренерский штаб готовит аналитическую подборку игровых эпизодов. И каждый болельщик сможет в режиме медленного воспроизведения спокойно посмотреть и убедиться в правильности моих слов», — сказал тренер ХК «Енисей» Иван Максимов.

