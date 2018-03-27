Серебряные призёры чемпионата России по хоккею с мячом вернулись в Красноярск
Побеждены, но не сломлены. Хоккеисты красноярского «Енисея» вернулись в родной город после обидного поражения в финале чемпионата.
Побеждены, но не сломлены. Хоккеисты красноярского «Енисея» вернулись в родной город после обидного поражения в финале чемпионата.
После оглушительных 1:8 в Хабаровске у многих игроков «Енисея» не было слов. Сергей Ломанов, как истинный лидер, не стал прорываться сквозь заслон журналистов и ответил на неудобные вопросы.
«Было бы интересно посмотреть на “СКА-Нефтяник”, если бы они набрали 80 минут штрафного времени в финале и красную карточку за 15 минут до конца. Интересно, какой бы был счёт», — сказал нападающий ХК «Енисей» Сергей Ломанов.
В руководстве команды гордятся ребятами — в матче они бились как львы. А вот работу арбитров разберут, как говорится, по косточкам. «Наш тренерский штаб готовит аналитическую подборку игровых эпизодов. И каждый болельщик сможет в режиме медленного воспроизведения спокойно посмотреть и убедиться в правильности моих слов», — сказал тренер ХК «Енисей» Иван Максимов.
Как говорил Уинстон Черчилль, успех — это способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма. В прошлом сезоне «Енисей» занял третье место, в этом второе. Будем надеяться, что следующий принесёт золото.
Роман РЫКОВ
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.