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08:13 (мск), источник: Вести - Пермь

В офисах МФЦ увеличат число окон для малого бизнеса

В Перми прошел совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Источник: Вести - Пермь

Среди прочего было заявлено, что количество окон для малого и среднего бизнеса в офисах МФЦ будет увеличено.

Один из самых больших магазинов открывали в центре Перми год назад. Было опасение, что в городе, где представлено больше 20 краевых, федеральных и мировых торговых сетей, будут конкуренты. Но сделали ставку на ассортимент — и покупательский спрос не ослабевает.

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Елена Кириллова, директор гипермаркета: «Нам диктует покупатель, что он хочет. А наш покупатель пермский — он хочет видеть пермское. Наша продукция оформлена специальными “стоперами” — покупай товары Пермской губернии».

Поддержка прикамских производителей мяса, молока, хлеба, промышленных товаров — один из приоритетов в развитии региональной экономики. На очередном заседании совета по предпринимательству обсуждали вопросы развития сферы торговли и общественного питания.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: «У нас подрос оборот розничной торговли, он составил более полтриллиона рублей в абсолютных ценах. Прирост за минусом инфляции тоже существует, стабилизировалась цена на потребительском рынке».

С 2017 года на территории Пермского края заработал новый формат общения с представителями малого и среднего бизнеса. Работает это на базе МФЦ и выглядит таким образом.

Александр Иванов — постоянный посетитель одного из пермских отделений МФЦ. Руководитель крупной строительной компании часть документов оформляет здесь, так удобнее и быстрее. Специально для таких клиентов здесь открыли сразу три окна.

Александр Иванов, руководитель строительной компании: «Хотелось бы также получить онлайн общение с МФЦ, возможность сдачи документации с помощью интернет-портала, чтобы исключить поход в многофункциональный центр».

Еще одна серьезная мера поддержки — это статус приоритетного инвестиционного проекта. Он позволяет претендовать на получение государственной поддержки, а также льготы по налогу на имущество.

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