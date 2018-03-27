Начало паводка в Прикамье прогнозируют после 10 апреля

Источник: РИА "Новости"

По словам начальника Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Павла Смирнова, основным показателем для паводка является запас воды в снежном покрове. На 26 марта он ниже нормы.

«Мы ожидаем большое влияние на половодье погодных условий в период активного снеготаяния. По предварительным прогнозам, в апреле ожидается нормальный температурный режим или чуть ниже, по осадкам — больше нормы. При реализации данного прогноза уровень воды будет либо близок к среднегодовому, либо чуть ниже. Раньше 10 апреля никаких изменений в паводке мы не ждем», — отметил Павел Смирнов.