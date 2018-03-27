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08:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Начало паводка в Прикамье прогнозируют после 10 апреля

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в Прикамье был рассмотрен вопрос по готовности региона в половодью.

Источник: РИА "Новости"

По словам начальника Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Павла Смирнова, основным показателем для паводка является запас воды в снежном покрове. На 26 марта он ниже нормы.

«Мы ожидаем большое влияние на половодье погодных условий в период активного снеготаяния. По предварительным прогнозам, в апреле ожидается нормальный температурный режим или чуть ниже, по осадкам — больше нормы. При реализации данного прогноза уровень воды будет либо близок к среднегодовому, либо чуть ниже. Раньше 10 апреля никаких изменений в паводке мы не ждем», — отметил Павел Смирнов.

Губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что, несмотря на благоприятные прогнозы, регион должен быть готов к любым событиям. «С одной стороны, зима в этом году была малоснежная. С другой, прошлым летом было много дождей, поэтому есть риски, связанные с водностью рек. Плюс наблюдается приток воды на Камском водохранилище. Поэтому, несмотря на относительно спокойные прогнозы, мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий», — заявил глава региона.

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