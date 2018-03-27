МЧС проведет пожарные учения в ТРЦ Пермского края
Управление МЧС по Пермскому краю в 2018 году проведет 5
Управление МЧС по Пермскому краю в 2018 году проведет 5
Ближайшие запланированы на 27 марта в ТРЦ «Сатурн» в Чусовом. Пожару, по легенде, будет присвоен ранг № 3.
Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Погибли более 60 человек.
«Это не внезапно спланированные мероприятия, это плановая работа. Что касается внеплановых проверок данных объектов, то, на основании требований прокуратуры Пермского края, инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Управления МЧС России по Пермскому краю выйдут на объекты торговли с массовым пребыванием людей уже в ближайшее время», — пояснил и.о. начальника ведомства Андрей Бабинцев.
По данным Управления МЧС по Пермскому краю, на территории региона работают
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