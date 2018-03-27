МЧС проведет пожарные учения в ТРЦ Пермского края

«Это не внезапно спланированные мероприятия, это плановая работа. Что касается внеплановых проверок данных объектов, то, на основании требований прокуратуры Пермского края, инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Управления МЧС России по Пермскому краю выйдут на объекты торговли с массовым пребыванием людей уже в ближайшее время», — пояснил и.о. начальника ведомства Андрей Бабинцев.



По данным Управления МЧС по Пермскому краю, на территории региона работают



87 торгово-развлекательных и торгово-административных центров площадью более 3 тыс. кв. м. На все объекты составлены документы предварительного планирования по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, которые за прошлогодний период были отработаны. В том числе, по согласованию с собственниками объектов, в 2017 году было проведено 5 пожарно-тактических учений и 32 пожарно-тактических занятия.