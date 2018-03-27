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08:10 (мск), источник: Коммерсантъ

МЧС проведет пожарные учения в ТРЦ Пермского края

Управление МЧС по Пермскому краю в 2018 году проведет 5 пожарно-тактических учений и 26 пожарно-тактических занятий в торгово-развлекательных и административных центрах.

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Ближайшие запланированы на 27 марта в ТРЦ «Сатурн» в Чусовом. Пожару, по легенде, будет присвоен ранг № 3.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Погибли более 60 человек.

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Пожар в торговом центре в Кемерово25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. СК сообщил о гибели 37 человек и 69 пропавших без вести, из них 40 — дети.

«Это не внезапно спланированные мероприятия, это плановая работа. Что касается внеплановых проверок данных объектов, то, на основании требований прокуратуры Пермского края, инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Управления МЧС России по Пермскому краю выйдут на объекты торговли с массовым пребыванием людей уже в ближайшее время», — пояснил и.о. начальника ведомства Андрей Бабинцев.

По данным Управления МЧС по Пермскому краю, на территории региона работают

87 торгово-развлекательных и торгово-административных центров площадью более 3 тыс. кв. м. На все объекты составлены документы предварительного планирования по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, которые за прошлогодний период были отработаны. В том числе, по согласованию с собственниками объектов, в 2017 году было проведено 5 пожарно-тактических учений и 32 пожарно-тактических занятия.

СК опроверг информацию о сотнях погибших при пожаре в Кемерово
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01:57 (мск)© Ньюстюб
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