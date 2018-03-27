Буквы «Уфа» на трёх языках при въезде в город заменят к 12 июня

В Уфе заменят арт-объекты на въезде в город, символизирующие название столицы республики на трёх языках — русском, башкирском и английском. Об этом 27 марта рассказал Ирек Ялалов.

По словам мэра, буквы были установлены в 2015 году к саммитам ШОС и БРИКС, и тогда не планировалось, что они простоят так долго. Арт-объекты потускнели и потеряли свой нарядный вид.