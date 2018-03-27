Буквы «Уфа» на трёх языках при въезде в город заменят к 12 июня
Об этом сообщил Ирек Ялалов.
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Об этом сообщил Ирек Ялалов.
В Уфе заменят
По словам мэра, буквы были установлены в 2015 году к саммитам ШОС и БРИКС, и тогда не планировалось, что они простоят так долго.
«К 12 июня, ко Дню города, мы эти объекты обязательно обновим и заменим», — сказал
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