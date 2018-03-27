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08:06 (мск), источник: АиФ Уфа

Буквы «Уфа» на трёх языках при въезде в город заменят к 12 июня

Об этом сообщил Ирек Ялалов.

В Уфе заменят арт-объекты на въезде в город, символизирующие название столицы республики на трёх языках — русском, башкирском и английском. Об этом 27 марта рассказал Ирек Ялалов.

По словам мэра, буквы были установлены в 2015 году к саммитам ШОС и БРИКС, и тогда не планировалось, что они простоят так долго. Арт-объекты потускнели и потеряли свой нарядный вид.

«К 12 июня, ко Дню города, мы эти объекты обязательно обновим и заменим», — сказал сити-менеджер.

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