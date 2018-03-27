В Волгоградской области 27 марта ожидается потепление до +10ºС
Синоптики сообщили, что во вторник, 27 марта, в Волгоградской области потеплеет до +10ºС, однако ночью температура воздуха ожидается по прежнему отрицательная.
Синоптики сообщили, что во вторник, 27 марта, в Волгоградской области потеплеет до +10ºС, однако ночью температура воздуха ожидается по прежнему отрицательная.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» на данные регионального ЦГМС, днем на территории региона местами возможен дождь. Ветер днем будет южный и
Добавим, что климатологи предвещают приход настоящей весны и тепла в Волгоградскую область не раньше начала апреля.
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