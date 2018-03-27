В Волгоградской области 27 марта ожидается потепление до +10ºС

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» на данные регионального ЦГМС, днем на территории региона местами возможен дождь. Ветер днем будет южный и юго-западный 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха составит 0… +5ºС, местами до +10ºС. Ночью похолодает до −1… −6°С, местами даже до -11ºС.