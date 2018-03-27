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09:36 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области 27 марта ожидается потепление до +10ºС

Синоптики сообщили, что во вторник, 27 марта, в Волгоградской области потеплеет до +10ºС, однако ночью температура воздуха ожидается по прежнему отрицательная.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 75% 777 мм рт. ст. 2 м/с

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» на данные регионального ЦГМС, днем на территории региона местами возможен дождь. Ветер днем будет южный и юго-западный 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха составит 0… +5ºС, местами до +10ºС. Ночью похолодает до −1… −6°С, местами даже до -11ºС.

Добавим, что климатологи предвещают приход настоящей весны и тепла в Волгоградскую область не раньше начала апреля.

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