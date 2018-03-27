Владимир Путин назвал причины трагедии в кемеровском ТЦ
Президент посетил Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу возле «Зимней Вишни»
Президент посетил Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу возле «Зимней Вишни»
Президент России назвал причины трагедии в кемеровском торговом центре.
Как сообщает «Коммерсант.ru», Владимир Путин назвал разгильдяйство и халатность главными причинами пожара в ТЦ «Зимняя Вишня». Об этом президент заявил во ходе совещания, посвященного ликвидации последствий трагедии.
«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей
Трагедия в кемеровском торговом центре произошла в воскресенье 25 марта около 16:00 часов. В момент возгорания в здании находились примерно 1 500 человек. Об этом во время митинга у областной администрации на площади Советов заявил замгубернатора Владимир Чернов.
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