Владимир Путин назвал причины трагедии в кемеровском ТЦ

Президент России назвал причины трагедии в кемеровском торговом центре.

Как сообщает «Коммерсант.ru», Владимир Путин назвал разгильдяйство и халатность главными причинами пожара в ТЦ «Зимняя Вишня». Об этом президент заявил во ходе совещания, посвященного ликвидации последствий трагедии.

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — заявил глава государства.