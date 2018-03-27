Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 стран высылают российских дипломатов: Кремль быстро ответил
Фруктовые соки назвали опасными
Алла Пугачева сравнила внучку с Моной Лизой
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Русские боролись с нацизмом: ответ РФ Джонсону удивил британцев
Лавров: Британии придется ответить за обман
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Бывший муж Марины Александровой женится на модели
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
09:56 (мск), источник: Индикатор

Большим китам оказалось выгодно не расти дальше

Ученые выдвинули новую гипотезу о том, почему киты достигают такого большого, по сравнению с наземными млекопитающими, размера, но при этом не растут еще больше.

Ученые выдвинули новую гипотезу о том, почему киты достигают такого большого, по сравнению с наземными млекопитающими, размера, но при этом не растут еще больше. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Водные млекопитающие гораздо больше похожи на своих наземных предков (собак, слонов и других), чем на других морских жителей. Ученые Стэнфордского университета исследовали, как изменялись размеры млекопитающих, когда они переместились с суши под воду. Авторы сравнили массу тела 3 859 живущих млекопитающих и 2 999 останков из имеющихся баз данных. В анализ были включены около 70% существующих видов и 25% вымерших.

В процессе эволюции, когда наземные млекопитающие стали жить в воде, их размеры стали быстро увеличиваться. Те водные млекопитающие, предками которых были животные поменьше (например, собаки) увеличивали размер гораздо быстрее. Потомки более крупных млекопитающих росли медленнее. Вероятно, это связано с тем, что существует некоторый оптимальный размер для жизни в воде, делают вывод ученые.

Исследователи считают, что большой размер позволяет водным млекопитающим сохранять тепло в воде. Температура воды меньше температуры тела, и маленький организм охлаждается гораздо быстрее, чем большой. Однако размеры тела не могут расти неограниченно — существует максимум, который животные не преодолевали. Ученые объясняют это особенностями метаболизма — при сликом большом размере животное просто не сможет добывать столько пищи, сколько необходимо для того, чтобы нормально поддерживать жизнь.

В дальнейшем ученые планируют провести аналогичное исследование наземных животных. С помощью этого, они надеются определить оптимальные размеры тела, основываясь на физических и химических принципах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В «чистых комнатах» NASA нашли грибки
Этна сползает в Средиземное море
Путин назвал «преступную халатность» причиной пожара в Кемерово
Следователи попросили детей рассказать о пожаре в Кемерово
Посольство РФ предложило выбор для изгнания дипломатов США
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Путин встретился с инициативной группой граждан в Кемерово
Задержан охранник, отключивший сигнализацию при ЧП в Кемерово
В Красноярском крае задержали террористов
Спорт
Футболисты сборной России после разгрома сыграют с французами Сборная России по футболу во вторник проведет контрольный матч с командой Франции в Санкт-Петербурге
Авто
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000 Автомобиль с интересной историей выставили на продажу через интернет-аукцион eBay
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
В России примут закон о страховании жилья от ЧС и пожаров
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь