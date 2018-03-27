На аварийной «зебре» в Красноярске установили картонную девочку
Полноразмерный макет картонного ребенка появился возле дома № 15 по улице Курчатова.
Полноразмерный макет картонного ребенка появился возле дома № 15 по улице Курчатова.
В Октябрьском районе Красноярска установили первый полноразмерный макет картонного ребенка — он появился возле дома № 15 по улице Курчатова. Как пояснили Newslab.ru в ГИБДД, это место выбрали
Возле перехода, где установили макет картонной девочки, расположен колледж отраслевых технологий и предпринимательства, а также школа № 84. Дети и подростки часто пользуются переходом, который не является регулируемым. Возле него установлен светофор, который всегда мигает желтым цветом, но не все водители успевают вовремя заметить переход и притормозить.
«Детская фигура с поднятой рукой напоминает автомобилистам о необходимости заблаговременно сбросить скорость и быть предельно внимательными в тех местах, где на проезжей части могут оказаться дети. Подобные методы профилактики доказали свою эффективность во многих регионах России, теперь таким способом решено профилактировать опасное поведение среди водителей. Картонная девочка стоит около дороги и сигнализирует водителям о намерении перейти проезжую части, а заметившие макет автовладельцы тормозят перед пешеходным переходом, что позволяет выработать у них полезную привычку», — рассказали в дорожной полиции.
Макет будут перемещать по городу: его будут устанавливать возле детских садов, школ и поликлиник.
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