На аварийной «зебре» в Красноярске установили картонную девочку

В Октябрьском районе Красноярска установили первый полноразмерный макет картонного ребенка — он появился возле дома № 15 по улице Курчатова. Как пояснили Newslab.ru в ГИБДД, это место выбрали из-за большой концентрации ДТП с участием пешеходов и количества жалоб на нарушения ПДД со стороны водителей.

Возле перехода, где установили макет картонной девочки, расположен колледж отраслевых технологий и предпринимательства, а также школа № 84. Дети и подростки часто пользуются переходом, который не является регулируемым. Возле него установлен светофор, который всегда мигает желтым цветом, но не все водители успевают вовремя заметить переход и притормозить.

Муляж ребенка выполнен из картонного профиля, издалека его практически невозможно отличить от настоящего пешехода.

«Детская фигура с поднятой рукой напоминает автомобилистам о необходимости заблаговременно сбросить скорость и быть предельно внимательными в тех местах, где на проезжей части могут оказаться дети. Подобные методы профилактики доказали свою эффективность во многих регионах России, теперь таким способом решено профилактировать опасное поведение среди водителей. Картонная девочка стоит около дороги и сигнализирует водителям о намерении перейти проезжую части, а заметившие макет автовладельцы тормозят перед пешеходным переходом, что позволяет выработать у них полезную привычку», — рассказали в дорожной полиции.