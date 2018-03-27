Новосибирцы смогут бесплатно сдать анализы на ВИЧ-инфекцию и гепатит С, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

В Новосибирске продолжается бесплатное тестирование всех групп населения на ВИЧ-инфекцию и гепатит С на базе мобильной клиники с помощью экспресс-тестов. Результат готов в течение 15 минут.

В 2017—2018 гг. на территории Новосибирской области реализуется проект по профилактике ВИЧ-инфекции «Знаю. Уверен!», который финансируется Фондом по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями «СПИД Инфосвязь» (Фонд «СПИД Инфосвязь»).

В рамках проекта в Новосибирске проводится бесплатное тестирование всех групп населения на ВИЧ-инфекцию и гепатит С на базе мобильной клиники (МЛПК) с помощью экспресс-тестов (кровь из пальца), результат готов в течение 15 минут.

30 марта экспресс-тест можно сделать с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Холидей Фэмили» (ст. м. «Берёзовая роща»).

В апреле работа мобильной клиники будет организована на следующих площадках:

— 2, 19 апреля — с 13.00 до 19.00 в Первомайском сквере;.

— 3, 20 апреля — с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Маяк» в Советском районе;.

— 4, 23 апреля — с 13.00 до 19.00 у торгового центра на ул. Ильича, 6 в Советском районе;.

— 5, 24 апреля — с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Голден Парк» на ул. Курчатова, 1;.

— 6, 25 апреля — с 13.00 до 19.00 на площадке перед административным зданием на ул. Дуси Ковальчук, 179/2;.

— 9, 26 апреля — с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Галерея Новосибирск»;.

— 10, 27 апреля — с 8.00 до 14.00 у ГБУЗ НСО ГКБ № 19, ул. Героев Революции, 5 в Первомайском районе;.

— 11, 28 апреля — с 8.00 до 14.00 у городской поликлиники № 22;.

— 12 апреля — с 13.00 до 19.00 у входа на станцию метрополитена «Площадь Карла Маркса» у ТРЦ «Гранит»;.

— 13 апреля — с 13.00 до 19.00 на площадке перед ТРЦ на ул. Волховской, 28;.

— 16 апреля — с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Династия» на ул. Зорге, 179/2;.

— 17 апреля — с 13.00 до 19.00 у входа на станцию метрополитена «Золотая Нива» к ТЦ «Золотая Нива»;.