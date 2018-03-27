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09:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы смогут бесплатно сдать анализы на ВИЧ-инфекцию и гепатит С

30 марта все желающие смогут бесплатно сдать кровь у станции метро «Березовая роща», рассказали в мэрии.

Новосибирцы смогут бесплатно сдать анализы на ВИЧ-инфекцию и гепатит С, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

В Новосибирске продолжается бесплатное тестирование всех групп населения на ВИЧ-инфекцию и гепатит С на базе мобильной клиники с помощью экспресс-тестов. Результат готов в течение 15 минут.

В 2017—2018 гг. на территории Новосибирской области реализуется проект по профилактике ВИЧ-инфекции «Знаю. Уверен!», который финансируется Фондом по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями «СПИД Инфосвязь» (Фонд «СПИД Инфосвязь»).

В рамках проекта в Новосибирске проводится бесплатное тестирование всех групп населения на ВИЧ-инфекцию и гепатит С на базе мобильной клиники (МЛПК) с помощью экспресс-тестов (кровь из пальца), результат готов в течение 15 минут.

30 марта экспресс-тест можно сделать с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Холидей Фэмили» (ст. м. «Берёзовая роща»).

В апреле работа мобильной клиники будет организована на следующих площадках:

 — 2, 19 апреля — с 13.00 до 19.00 в Первомайском сквере;.

 — 3, 20 апреля — с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Маяк» в Советском районе;.

 — 4, 23 апреля — с 13.00 до 19.00 у торгового центра на ул. Ильича, 6 в Советском районе;.

 — 5, 24 апреля — с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Голден Парк» на ул. Курчатова, 1;.

 — 6, 25 апреля — с 13.00 до 19.00 на площадке перед административным зданием на ул. Дуси Ковальчук, 179/2;.

 — 9, 26 апреля — с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Галерея Новосибирск»;.

 — 10, 27 апреля — с 8.00 до 14.00 у ГБУЗ НСО ГКБ № 19, ул. Героев Революции, 5 в Первомайском районе;.

 — 11, 28 апреля — с 8.00 до 14.00 у городской поликлиники № 22;.

 — 12 апреля — с 13.00 до 19.00 у входа на станцию метрополитена «Площадь Карла Маркса» у ТРЦ «Гранит»;.

 — 13 апреля — с 13.00 до 19.00 на площадке перед ТРЦ на ул. Волховской, 28;.

 — 16 апреля — с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Династия» на ул. Зорге, 179/2;.

 — 17 апреля — с 13.00 до 19.00 у входа на станцию метрополитена «Золотая Нива» к ТЦ «Золотая Нива»;.

 — 18 апреля — с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Холидей Фэмили» (станция метрополитена «Берёзовая роща»). .

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