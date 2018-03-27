Новосибирцы смогут бесплатно сдать анализы на ВИЧ-инфекцию и гепатит С
30 марта все желающие смогут бесплатно сдать кровь у станции метро «Березовая роща», рассказали в мэрии.
30 марта все желающие смогут бесплатно сдать кровь у станции метро «Березовая роща», рассказали в мэрии.
Новосибирцы смогут бесплатно сдать анализы на
В Новосибирске продолжается бесплатное тестирование всех групп населения на
В 2017—2018 гг. на территории Новосибирской области реализуется проект по профилактике
В рамках проекта в Новосибирске проводится бесплатное тестирование всех групп населения на
30 марта
В апреле работа мобильной клиники будет организована на следующих площадках:
— 2, 19 апреля — с 13.00 до 19.00 в Первомайском сквере;.
— 3, 20 апреля — с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Маяк» в Советском районе;.
— 4, 23 апреля — с 13.00 до 19.00 у торгового центра на ул. Ильича, 6 в Советском районе;.
— 5, 24 апреля — с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Голден Парк» на ул. Курчатова, 1;.
— 6, 25 апреля — с 13.00 до 19.00 на площадке перед административным зданием на ул. Дуси Ковальчук, 179/2;.
— 9, 26 апреля — с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Галерея Новосибирск»;.
— 10, 27 апреля — с 8.00 до 14.00 у ГБУЗ НСО ГКБ № 19, ул. Героев Революции, 5 в Первомайском районе;.
— 11, 28 апреля — с 8.00 до 14.00 у городской поликлиники № 22;.
— 12 апреля — с 13.00 до 19.00 у входа на станцию метрополитена «Площадь Карла Маркса» у ТРЦ «Гранит»;.
— 13 апреля — с 13.00 до 19.00 на площадке перед ТРЦ на ул. Волховской, 28;.
— 16 апреля — с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Династия» на ул. Зорге, 179/2;.
— 17 апреля — с 13.00 до 19.00 у входа на станцию метрополитена «Золотая Нива» к ТЦ «Золотая Нива»;.
— 18 апреля — с 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Холидей Фэмили» (станция метрополитена «Берёзовая роща»). .
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