В Новосибирской области отменили развлекательные мероприятия из-за трагедии в Кемерово
В Новосибирской области отменили развлекательные мероприятия
В Новосибирской области отменили развлекательные мероприятия
«Новосибирская область скорбит вместе с Кузбассом по погибшим и выражает соболезнования их родным и близким. От имени министерства культуры региона и от себя лично выражаю слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре Кемерова.
Мы пересмотрели программы областных подведомственных учреждений культуры на 27 марта и приняли решение перенести концерты и спектакли, которые имеют развлекательный характер. Также в этот день в Новосибирской области отменены все праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню театра", — подчеркнул врио министра культуры региона Игорь Решетников.
Так, перенесен концерт Сибирского русского народного хора «Сонет российского звучания», который должен был состояться 27 марта в
Как отметили в министерстве культуры Новосибирской области, часть средств от продажи билетов на спектакли в государственных театрах региона, которые пройдут 27 марта, будут перечислены в поддержку семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове.
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