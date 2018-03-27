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09:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области отменили развлекательные мероприятия из-за трагедии в Кемерово

В Новосибирской области отменили развлекательные мероприятия из-за трагедии в Кемерово, об этом сообщает пресс-служба правительства НСО.

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«Новосибирская область скорбит вместе с Кузбассом по погибшим и выражает соболезнования их родным и близким. От имени министерства культуры региона и от себя лично выражаю слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре Кемерова.

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Мы пересмотрели программы областных подведомственных учреждений культуры на 27 марта и приняли решение перенести концерты и спектакли, которые имеют развлекательный характер. Также в этот день в Новосибирской области отменены все праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню театра", — подчеркнул врио министра культуры региона Игорь Решетников.

Так, перенесен концерт Сибирского русского народного хора «Сонет российского звучания», который должен был состояться 27 марта в концертно-театральном центре «Евразия». В Новосибирской филармонии с 27 марта перенесены опера «Дон-Жуан» в концертном исполнении, а также концерт «Матушка-весна всем красна» фольклорного ансамбля «Рождество». Кроме того, в Новосибирском театре оперы и балета отменен показ комической оперы «Любовный напиток», запланированный на 1 апреля. Вместо спектакля в Большом зале театра в память о погибших при пожаре будет исполнена духовная кантата Джоаккино Россини Stabat Mater с участием симфонического оркестра, хора и солистов оперной труппы.

Как отметили в министерстве культуры Новосибирской области, часть средств от продажи билетов на спектакли в государственных театрах региона, которые пройдут 27 марта, будут перечислены в поддержку семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове.

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