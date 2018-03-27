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09:45 (мск), источник: Вести Сочи

Около 30 новых видов насекомых-вредителей выявили в Сочи за последние годы

Ученые спешно разрабатывают новые способы борьбы с мраморным клопом, который может стать постоянным обитателем южных регионов России (как колорадский жук, например).

Источник: Вести Сочи

В Абхазии объявили двухнедельный сбор этого насекомого для лабораторных испытаний.

«Ученые России предложили дополнительные методологические рекомендации, также привезли более современные средства защиты. Очень важным является первая фаза, когда он выходит из спячки. Речь идет о механическом уничтожении, для этого надо обследовать большую часть сельской территории Большого Сочи и ряд районов Краснодарского края», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

По данным городского департамента по охране окружающей среды, за последние годы на территории Сочи выявлено около 30 новых видов насекомых-вредителей. Стихийной работы по борьбе с ними быть не должно, считают специалисты, ведь тот же мраморный клоп регулярно мигрирует. Поэтому в ближайшие десять дней на курорте будет проведена карантинная фитосанитарная обработка муниципальных территорий. Она будет эффективнее, если к ней подключатся частники, отметили в мэрии.

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