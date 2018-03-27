Около 30 новых видов насекомых-вредителей выявили в Сочи за последние годы

«Ученые России предложили дополнительные методологические рекомендации, также привезли более современные средства защиты. Очень важным является первая фаза, когда он выходит из спячки. Речь идет о механическом уничтожении, для этого надо обследовать большую часть сельской территории Большого Сочи и ряд районов Краснодарского края», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

По данным городского департамента по охране окружающей среды, за последние годы на территории Сочи выявлено около 30 новых видов насекомых-вредителей. Стихийной работы по борьбе с ними быть не должно, считают специалисты, ведь тот же мраморный клоп регулярно мигрирует. Поэтому в ближайшие десять дней на курорте будет проведена карантинная фитосанитарная обработка муниципальных территорий. Она будет эффективнее, если к ней подключатся частники, отметили в мэрии.