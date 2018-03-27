В Волгограде спецслужбы проводят антитеррористические учения
Силовики проводят 27 марта в Волгограде антитеррористические учения на объектах массового пребывания людей,
Силовики проводят 27 марта в Волгограде антитеррористические учения на объектах массового пребывания людей,
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в оперативном штабе региона, мероприятие является плановым и проводится в соответствии с утвержденным председателем НАК документом.
Горожан просят не поддаваться панике и домыслам, а также проявить понимание, так как в связи с учениями возможно ограничение движения транспорта.
«Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно», — добавили в оперативном штабе.
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