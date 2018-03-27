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09:51 (мск), источник: РИА Новости

Российские космонавты в августе выйдут в космос в новых скафандрах

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские космонавты в августе будут работать в открытом космосе в новых скафандрах «Орлан-МКС», необходимое облачение для этого отправят на Международную космическую станцию на очередном российском грузовом корабле, сообщил РИА Новости генеральный директор — главный конструктор НПП «Звезда» (разработчик скафандров) Сергей Поздняков.

Источник: РИА Новости

«Второй скафандр “Орлан-МКС” сейчас проходит финишную проверку на предприятии. Летом планируется его отправка на МКС. Таким образом, в ходе следующего выхода в открытый космос по российской программе полетов оба российских космонавта будут работать в новых скафандрах», — рассказал глава предприятия.

В настоящее время на МКС находится один скафандр нового поколения «Орлан-МКС», доставленный на станцию в прошлом году.

Самый первый скафандр был потерян в аварии грузового корабля в декабре 2016 года. Запуск следующего «грузовика» с новым скафандром к МКС планируется на июнь 2018 года.

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В связи с тем, что на всякий случай на станции всегда должен быть запасной скафандр в дополнение к двум основным, НПП «Звезда» приступило к инициативному изготовлению третьего скафандра взамен потерянного в аварии.

«Орлан-МКС» уже дважды испытывался во время выходов в открытый космос и не вызвал у космонавтов нареканий. В первый раз в августе 2017 года на внешнюю поверхность МКС в нем выходил Федор Юрчихин, зимой 2018 года — Александр Мисуркин.

Несмотря на отсутствие замечаний, конструкторы скафандра решили модернизировать его рукава. «Сейчас мы работаем над еще одной версией рукавов. Возможно, сделаем их конструктивно принципиально иными. Трудностей это не должно составить, потому что рукава у скафандра заменяемые», — рассказал Поздняков.

Он пояснил, что используемая вместо резиновой полеуретановая оболочка оказалась более грубой, поэтому при подгонке рукавов скафандра по длине образуются складки, которые мешают космонавтам работать. Именно этот недостаток и планируется изменить в новой версии рукавов.

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