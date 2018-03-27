Российские космонавты в августе выйдут в космос в новых скафандрах

Источник: РИА Новости

«Второй скафандр “Орлан-МКС” сейчас проходит финишную проверку на предприятии. Летом планируется его отправка на МКС. Таким образом, в ходе следующего выхода в открытый космос по российской программе полетов оба российских космонавта будут работать в новых скафандрах», — рассказал глава предприятия.

В настоящее время на МКС находится один скафандр нового поколения «Орлан-МКС», доставленный на станцию в прошлом году.

Самый первый скафандр был потерян в аварии грузового корабля в декабре 2016 года. Запуск следующего «грузовика» с новым скафандром к МКС планируется на июнь 2018 года.

В связи с тем, что на всякий случай на станции всегда должен быть запасной скафандр в дополнение к двум основным, НПП «Звезда» приступило к инициативному изготовлению третьего скафандра взамен потерянного в аварии.

«Орлан-МКС» уже дважды испытывался во время выходов в открытый космос и не вызвал у космонавтов нареканий. В первый раз в августе 2017 года на внешнюю поверхность МКС в нем выходил Федор Юрчихин, зимой 2018 года — Александр Мисуркин.

Несмотря на отсутствие замечаний, конструкторы скафандра решили модернизировать его рукава. «Сейчас мы работаем над еще одной версией рукавов. Возможно, сделаем их конструктивно принципиально иными. Трудностей это не должно составить, потому что рукава у скафандра заменяемые», — рассказал Поздняков.