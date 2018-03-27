В Приморье будут делать больше сложных операций

Этот показатель по сравнению с 2015 годом увеличился в два раза. По словам заместителя директора департамента здравоохранения Тамары Курченко, приморцам оказывается как высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), не включённая в базовую программу обязательного медицинского страхования, так и включённая в базовую программу обязательного медицинского страхования (по полису ОМС).

Например, в 2017 году 6 585 жителей были прооперированы по базовой программе обязательного медицинского страхования (по полису). В 2015 году такая помощь была оказана всего 3 583 пациентам, а в 2016 году — 4 301.

Между администрацией Приморского края и министерством здравоохранения Российской Федерации ежегодно заключается соглашение на оказание ВМП, не включённой в базовую программу.