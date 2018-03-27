В Приморье будут делать больше сложных операций
В Приморском крае количество высокотехнологичной медицинской помощи увеличится на 10%. В 2018 году специалисты проведут 7 211 сложных операций по полису ОМС, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Приморском крае количество высокотехнологичной медицинской помощи увеличится на 10%. В 2018 году специалисты проведут 7 211 сложных операций по полису ОМС, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Этот показатель по сравнению с 2015 годом увеличился в два раза. По словам заместителя директора департамента здравоохранения Тамары Курченко, приморцам оказывается как высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), не включённая в базовую программу обязательного медицинского страхования, так и включённая в базовую программу обязательного медицинского страхования (по полису ОМС).
Например, в 2017 году 6 585 жителей были прооперированы по базовой программе обязательного медицинского страхования (по полису). В 2015 году такая помощь была оказана всего 3 583 пациентам, а в 2016 году — 4 301.
На территории Приморского края работают два медицинских учреждения, подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края — Краевая клиническая больница № 1 и Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи. В 2017 году на это из краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013−2020 годы было выделено 20 миллионов рублей. Софинансирование из федерального бюджета составило 5,7 миллиона рублей.
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