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09:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Юные приморцы могут заработать на летних каникулах

Более 10 тысяч подростков планируют трудоустроить на каникулах в Приморье, об этом DEITA. RU сообщили в краевой администрации.

В бюджете Приморья на временное трудоустройство несовершеннолетних выделено более 11 миллионов рублей. 10 300 детей смогут получить работу на таких крупных предприятиях, как арсеньевские «Прогресс» и «Аскольд», «Звезда» в Большом Камне, «Дальполиметалл» в Дальнегорске, АО «Спасскцемент», Приморский филиал ФГУП «Почта России» и другие.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, в центрах занятости уже активно занимаются трудоустройством школьников, пик которого, традиционно, приходится на летние каникулы.

«С начала года более 40 предприятий и организаций заключили договор с приморским центром занятости населения на предоставление рабочих мест учащимся средних школ», — уточняют в ведомстве.

Труд подростков востребован на предприятиях общепита и торговли, у сельхозпроизводителей, на благоустройстве городов и сёл. Школьников привлекают в качестве помощников вожатых в загородных лагерях на территории всего края.

Также юные приморцы могут получить работу и в бюджетных организациях. Самые многочисленные бригады подростков трудятся в образовательных учреждениях. В стенах родных школ дети ремонтируют мебель, занимаются косметическим ремонтом классов и холлов, убирают и озеленяют пришкольные территории.

Вице-губернатор края Павел Серебряков советует и родителям, и детям, желающим заработать, не забывать об осторожности, чтобы не случилось так, что подростку не заплатят или заставят выполнять работу не по возрасту.

Екатерина Лапкина.

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