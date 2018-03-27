В Екатеринбурге из-за уборки снега запретят стоянку на двух улицах. Ограничения будут действовать в течение первого полугодия. Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» появятся на улице Бажова на участке от Шарташской до Шевченко. Также нельзя будет останавливаться и парковаться на Рябинина от Краснолесья до проспекта Сахарова.
— Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, — отметили в мэрии.
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