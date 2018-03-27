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09:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе организуют курсы для участников Тотального диктанта

УФА, 27 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе организуют курсы для участников Тотального диктанта. Подготовиться к написанию можно онлайн — в любом месте города и в любое время. На сайте totaldict.ru выложены уже пять занятий, сообщила волонтер проекта Альфия Кутлуева.

Кроме того, уфимские организаторы предлагают всем желающим посетить бесплатные очные курсы. Занятия проводятся с февраля по апрель каждую среду и будут идти вплоть до самого диктанта. Оставшиеся даты — 21 марта, 28 марта, 4 апреля и 11 апреля.

Место проведения: научная библиотека БГМУ, ул. Пушкина, 96/98, 7 корпус БГМУ, 1 этаж. Остановка «Дом актера». Начало в 18.30.

Тотальный диктант-2018 состоится в Уфе и других городах России и мира 14 апреля, старт в 13.00.

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