УФА, 27 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе организуют курсы для участников Тотального диктанта. Подготовиться к написанию можно онлайн — в любом месте города и в любое время. На сайте totaldict.ru выложены уже пять занятий, сообщила волонтер проекта Альфия Кутлуева.