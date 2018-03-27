Юные ученые из Хабаровска создали бионическую руку

Источник: Хабаровский край сегодня

Действующие модели роботов представили юные хабаровчане на краевой выставке. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работы были разделены на несколько направлений: образовательные интеллектуальные системы и роботы, бытовая робототехника, промышленная робототехника и транспортная робототехника.

— Это мероприятие стало традиционным, проводим его уже шестой год. Вообще, эта сфера привлекательная прежде всего тем, что робототехника соединяет в себе конструирование, моделирование, инженерный дизайн и информатику. Иными словами, все востребованные и нужные направления. А среди работ мы сегодня больше всего оцениваем продуманность — ребенок должен понимать, для чего он ее создал, — говорит директор центра технического творчества «Хабаровского краевого центра развития творчества детей и юношества» Аркадий Немцев.

Участники представили как реальные модели роботов, так и свои фантазийные разработки. И среди каждой из них были работы, которые можно применить и в быту.

— Этот робот красит яйца на Пасху, он обеспечивает людям больше свободного времени, а также меньше нагружает их, — презентуют свой проект четвероклассники Михаил Касьян и Матвей Ковалев. — Однажды я спросил у мамы, будем ли мы красить яйца на Пасху. Она ответила: «Конечно, но как было бы здорово, если бы это делал робот!». Вот так я и решил его сконструировать. Я рассказал об этом Матвею, он загорелся, и уже вместе мы обратились к своему учителю за помощью. Это наш третий вариант этого робота, будем его еще улучшать. Но на эту Пасху мы точно будем красить яйца с помощью него. Умное ведро, которое может передвигаться по дому и автоматически открывать крышку. Робот-Чебурашка, который способен развлекать детей. Или прибор для автоматического полива цветов — идеи для упрощения домашнего быта у ребят самые различные. Но были и проекты, которые смогут облегчить и масштабное производство. Например, бионическая или роботизированная рука, которая может «чувствовать» владельца, выполнять команды. Или проект, направленный на промышленную переработку древесины.

— Мы сконструировали машину для обработки дерева. В нашем случае это мини-версия, которая затачивает карандаши. Мы кладем наш предмет на конвейерную ленту, далее нажимаем кнопку и программа сама определяет режим работы и угол заточки. На разработку ушел месяц, но мы планируем улучшить проект, например, мы хотим запрограммировать аппарат на автоматический забор карандаша. Надеемся, что проект пригодится где-нибудь в производстве, — рассказывают авторы проекта Дарья Бахметьева и Егор Васильченко.