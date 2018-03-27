Юные ученые из Хабаровска создали бионическую руку
Действующие модели роботов презентовали на детской краевой выставке.
Действующие модели роботов презентовали на детской краевой выставке.
Действующие модели роботов представили юные хабаровчане на краевой выставке. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работы были разделены на несколько направлений: образовательные интеллектуальные системы и роботы, бытовая робототехника, промышленная робототехника и транспортная робототехника.
— Это мероприятие стало традиционным, проводим его уже шестой год. Вообще, эта сфера привлекательная прежде всего тем, что робототехника соединяет в себе конструирование, моделирование, инженерный дизайн и информатику. Иными словами, все востребованные и нужные направления. А среди работ мы сегодня больше всего оцениваем продуманность — ребенок должен понимать, для чего он ее создал, — говорит директор центра технического творчества «Хабаровского краевого центра развития творчества детей и юношества» Аркадий Немцев.
— Этот робот красит яйца на Пасху, он обеспечивает людям больше свободного времени, а также меньше нагружает их, — презентуют свой проект четвероклассники Михаил Касьян и Матвей Ковалев. — Однажды я спросил у мамы, будем ли мы красить яйца на Пасху. Она ответила: «Конечно, но как было бы здорово, если бы это делал робот!». Вот так я и решил его сконструировать. Я рассказал об этом Матвею, он загорелся, и уже вместе мы обратились к своему учителю за помощью. Это наш третий вариант этого робота, будем его еще улучшать. Но на эту Пасху мы точно будем красить яйца с помощью него. Умное ведро, которое может передвигаться по дому и автоматически открывать крышку.
— Мы сконструировали машину для обработки дерева. В нашем случае это
Кстати, участвуют в выставке в основном дети от 9 до 18 лет, в этот раз их около 80 человек. Нужно отметить, что выставка проводится не на одной площадке, участники есть в
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