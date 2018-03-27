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11:31 (мск), источник: Podrobno.uz

И снова к свадьбам: партии провели диалог о новых ограничениях

«Миллий тикланиш» и Фракция партии в Законодательной палате Олий Мажлиса провели открытый диалог, посвященный обсуждению проекта постановления Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан «Об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных церемоний».

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. «Миллий тикланиш» и Фракция партии в Законодательной палате Олий Мажлиса провели открытый диалог, посвященный обсуждению проекта постановления Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан «Об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных церемоний».

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Как отмечалось на мероприятии, в настоящее время проект широко обсуждается в ведомствах, организациях и махаллях с участием жителей.

Данное положение упорядочивает отношения, связанные с проведением семейных событий, и направлено на формирование у народа уважительного отношения к национальным обычаям и традициям, духовности, культуре, сохранение общественного порядка, защиту прав граждан, предотвращение помпезности, расточительства при проведении мероприятий.

Согласно данному проекту, интервал времени проведения свадеб составляет с 10.00 до 23.00 часов, обряд угощения пловом — с 12.00 до 15.00 часов. Проектом предлагается точное определение максимального количества участников церемоний, свадеб, торжеств. В частности, максимальное количество участников на свадьбах — до 150 человек, на обрядах угощения пловом — до 200 человек.

Участниками открытого диалога активно обсуждались вопросы по вышеуказанным ограничениям. Отмечалось, что в случае превышения количества приглашенных, в отношении организаторов свадеб следует принимать меры административной ответственности. Для каждого района и города необходимо утвердить оптимальные формы торжеств с участием депутатов Кенгашей, местных имам-хатибов, активистов районных и городских отделений Комитета женщин, общественного фонда «Махалла», фонда «Нуроний» и Союза молодежи Узбекистана.

Вместе с тем в проекте положения устанавливается запрет на проведение различных сопутствующих мероприятий, негативно влияющих национальным традициям нашего народа, требующих лишней траты, времени и средств.

Отмечено, что в прошлом году депутатами ДПУз «Миллий тикланиш» и партийными группами на сессиях Наманганского, Кашкадарьинского, Навоийского, Сурхандарьинского, Самаркандского, Ташкентского областного и районных Кенгашей народных депутатов внесены 22 вопроса, касательно упорядочения свадеб, и приняты решения.

В завершении открытого диалога предложения участников по обсужденному проекту постановления обобщены, и согласовано предоставление их в Сенат парламента.

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