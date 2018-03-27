Системы организации дорожного движения проверят в Ростове-на-Дону

Согласно информации из официальных источников, проверки всех составляющих системы управления дорожным движением пройдут во время проведения тестовых футбольных матчей на стадионе «Ростов-Арена».

Всего запланировано три тестовых матча. Во время первого из них, который состоится 15 апреля, стадион заполнят 13 тысяч зрителей. На матче 29 апреля предполагается собрать 25 тысяч человек. Во время матча 13 мая планируется полная загрузка стадиона — 45 тысяч зрителей.