Системы организации дорожного движения проверят в Ростове-на-Дону
Системы организации дорожного движения, созданные в
Системы организации дорожного движения, созданные в
Согласно информации из официальных источников, проверки всех составляющих системы управления дорожным движением пройдут во время проведения тестовых футбольных матчей на стадионе «Ростов-Арена».
Всего запланировано три тестовых матча. Во время первого из них, который состоится 15 апреля, стадион заполнят 13 тысяч зрителей. На матче 29 апреля предполагается собрать 25 тысяч человек. Во время матча 13 мая планируется полная загрузка стадиона — 45 тысяч зрителей.
Напомним, в конце 2017 года в
Приобретены комплексы для дистанционного регулирования светофорного движения.
Городские автобусы оборудованы системами
До 1 мая для обеспечения безопасности пассажирских перевозок на маршрутах планируется установить дополнительно 106 комплексов видеофиксации.
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