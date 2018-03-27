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11:30 (мск), источник: Sputnik

Отключение воды ожидается в двух районах Ташкента

Перебои с водоснабжением возможны с 9:00 28 марта до 9:00 30 марта.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Понижение давления в водопроводных сетях и отсутствие холодной воды ожидается в некоторых районах Ташкента из-за ремонтно-профилактических работ на водоводах и водопроводных сетях и подготовки к весенне-летнему периоду 2018 года, сообщает предприятие «Сувоз».

Перебои с водоснабжением ожидаются с 9:00 28 марта до 9:00 30 марта.

Воды не будет в Алмазарском и Шайхантахурском районах. С подробным списком махаллей и массивов, которые останутся без воды, можно ознакомиться на сайте предприятия.

Понижение давления ожидается на некоторых улицах Алмазарского, Шайхантахурского и Учтепинского районов.

ГУП «Сувсоз» приносит извинения за перебои в водоснабжении. В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы.

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