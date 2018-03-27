Отключение воды ожидается в двух районах Ташкента
Перебои с водоснабжением возможны с 9:00 28 марта до 9:00 30 марта.
Перебои с водоснабжением возможны с 9:00 28 марта до 9:00 30 марта.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Понижение давления в водопроводных сетях и отсутствие холодной воды ожидается в некоторых районах Ташкента
Воды не будет в Алмазарском и Шайхантахурском районах. С подробным списком махаллей и массивов, которые останутся без воды, можно ознакомиться на сайте предприятия.
Понижение давления ожидается на некоторых улицах Алмазарского, Шайхантахурского и Учтепинского районов.
ГУП «Сувсоз» приносит извинения за перебои в водоснабжении. В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы.
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