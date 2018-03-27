В Иркутске разыскивают родственников участника Великой Отечественной войны
Военный комиссариат Ленинского и Свердловского округов Иркутск разыскивает родственников участника Великой Отечественной войны старшего лейтенанта Федора Романовича Фалько, 1913 года рождения, уроженца деревни Романова Красноярского края. Он воевал в составе 1156 стрелкового полка и погиб 22 сентября 1943 года в Смоленской области. Об этом 27 марта 2018 года сообщает
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