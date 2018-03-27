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11:17 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске разыскивают родственников участника Великой Отечественной войны

Военный комиссариат Ленинского и Свердловского округов Иркутск разыскивает родственников участника Великой Отечественной войны старшего лейтенанта Федора Романовича Фалько, 1913 года рождения, уроженца деревни Романова Красноярского края. Он воевал в составе 1156 стрелкового полка и погиб 22 сентября 1943 года в Смоленской области. Об этом 27 марта 2018 года сообщает пресс-служба администрации города.

Для передачи сведений о месте захоронения родственника разыскиваются сын — Фалько Геннадий Федорович, 1939 года рождения, сестра жены — Глотова Вера Георгиевна (Егоровна), брат жены — Глотов Евгений Георгиевич (Егорович).

За информацией обращаться по адресу: 664074, г. Иркутск, ул. Миронова, д. 58, каб.402, телефон 8 (3952) 41−33−94.

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