В Иркутске разыскивают родственников участника Великой Отечественной войны

Военный комиссариат Ленинского и Свердловского округов Иркутск разыскивает родственников участника Великой Отечественной войны старшего лейтенанта Федора Романовича Фалько, 1913 года рождения, уроженца деревни Романова Красноярского края. Он воевал в составе 1156 стрелкового полка и погиб 22 сентября 1943 года в Смоленской области. Об этом 27 марта 2018 года сообщает пресс-служба администрации города.