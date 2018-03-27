В Краснодаре на улице Уральской изменят схему движение транспорта

Изменения будут действовать на участке от улицы 1 Мая до Восточного обхода. На время проведения работ ограничат движение автомобилей по одной полосе.

«Изменение движения транспорта на этом участке направлено на снижение аварийности и уменьшение числа заторовых ситуаций. Основная цель — организация въезда в город со стороны поселка Новознаменского по двум полосам. Сейчас въезд в город осуществляется по одной полосе. Разворот транспортного потока планируют переместить ближе к Восточному обходу. Это позволит улучшить транспортную ситуацию на этом участке», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.