Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
172-килограммовая девочка стала королевой красоты
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа
Часть русских эмоционально желает "послать Европу" – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
10Луминале-2018
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
17:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В апреле в мемориальном парке установят площадку для воркаута

В Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана работы идут и зимой, несмотря на снег и мороз. Первую очередь парка — Аллею России — в Волгограде открыли 9 мая 2017 года. Вторую и третью очереди планируют открыть в мае 2018-го.

Уже на следующей неделе установят оборудование в зоне для воркаута, которая расположится напротив стадиона, рядом с фонтаном и парковкой. 27 марта Андрей Бочаров и Виталий Лихачев проинспектировали ход работ.

— Там будут оригинальные скамейки, качели и огромное количество различных тренажеров. Все это зона Wi-Fi. Конечно, все это сделано по просьбам молодежи. Это будет ежедневное тусовочное место, — рассказал глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.

Как только погода позволит, в мемориальном парке начнут высаживать деревья и кустарники. Запоет и затанцует и светомузыкальный фонтан. Ко Дню победы должна полностью преобразиться территория площадью около 9 гектаров. Сдадут и откроют парк в мае.

— Работы сегодня уже практически завершаем. Готовность объекта порядка 80%, — заявил во время инспекционной поездки губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — Большая часть территории спланирована. Очень сложный объект — фонтанная группа, которая здесь находится. Работы шли всю заму, чтобы реализовать проект уже к маю этого года. Несмотря на то, что зима затянулась, большая готовность объекта была осенью, поэтому мы не видим серьезных проблем в сдаче объекта в срок.

Власти уверены, что мемориальный парк будет очень востребован и у волгоградцев, и у гостей, которых мы в этом году ждем немало.

Парк находится у Мамаева кургана и стадиона, рядом ЦПКиО, остановки, хорошая транспортная доступность позволит людям сюда приезжать, отдыхать, заниматься. А когда на «Волгоград Арене» пройдут матчи ЧМ-2018, начнется четвертый этап реконструкции парка. На площадке устроят музей под открытым небом, здесь установят военную технику и вооружение.

По всему парку тянутся красиво изогнутые пешеходные и велодорожки. Но под снегом их пока не видно. Уже приобрел законченный вид амфитеатр, на ступенях которого можно будет присесть отдохнуть. Вскоре на всей территории мемориального парка поставят скамьи, парковые диваны, гранитные урны и фонари. А фонтан будет танцевать и «петь» и патриотические песни, и современные хиты. Какие именно, так еще и не решили. В шутку или всерьез, но губернатор предложил горожанам высказывать свои музыкальные пожелания и устроить голосование.

Во время Чемпионата мира по футболу через парк будут проходить тысячи гостей от станции к стадиону. Железнодорожные пути скроют за забором, чтобы гуляющие в парке дети на них не выбегали.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Татуированный с ног до головы сын Елены Яковлевой наконец-то нашел работу
Ученые исследуют останки средневековой женщины, родившей в могиле
Путин объявил траур в связи с трагедией в Кемерово
Кого хотят арестовать по делу о пожаре в Кемерово
Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов
Ученые: долгая дорога до работы вызывает психические заболевания
Сборная России играет с Францией (видеотрансляция)
Германия разрешила строительство «Северного потока-2»
На Курилах обнаружили редкие соединения золота и палладия
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь