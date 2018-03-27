В апреле в мемориальном парке установят площадку для воркаута

Уже на следующей неделе установят оборудование в зоне для воркаута, которая расположится напротив стадиона, рядом с фонтаном и парковкой. 27 марта Андрей Бочаров и Виталий Лихачев проинспектировали ход работ.

— Там будут оригинальные скамейки, качели и огромное количество различных тренажеров. Все это зона Wi-Fi. Конечно, все это сделано по просьбам молодежи. Это будет ежедневное тусовочное место, — рассказал глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.

Как только погода позволит, в мемориальном парке начнут высаживать деревья и кустарники. Запоет и затанцует и светомузыкальный фонтан. Ко Дню победы должна полностью преобразиться территория площадью около 9 гектаров. Сдадут и откроют парк в мае.

— Работы сегодня уже практически завершаем. Готовность объекта порядка 80%, — заявил во время инспекционной поездки губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — Большая часть территории спланирована. Очень сложный объект — фонтанная группа, которая здесь находится. Работы шли всю заму, чтобы реализовать проект уже к маю этого года. Несмотря на то, что зима затянулась, большая готовность объекта была осенью, поэтому мы не видим серьезных проблем в сдаче объекта в срок.

Власти уверены, что мемориальный парк будет очень востребован и у волгоградцев, и у гостей, которых мы в этом году ждем немало.

Парк находится у Мамаева кургана и стадиона, рядом ЦПКиО, остановки, хорошая транспортная доступность позволит людям сюда приезжать, отдыхать, заниматься. А когда на «Волгоград Арене» пройдут матчи ЧМ-2018, начнется четвертый этап реконструкции парка. На площадке устроят музей под открытым небом, здесь установят военную технику и вооружение.

По всему парку тянутся красиво изогнутые пешеходные и велодорожки. Но под снегом их пока не видно. Уже приобрел законченный вид амфитеатр, на ступенях которого можно будет присесть отдохнуть. Вскоре на всей территории мемориального парка поставят скамьи, парковые диваны, гранитные урны и фонари. А фонтан будет танцевать и «петь» и патриотические песни, и современные хиты. Какие именно, так еще и не решили. В шутку или всерьез, но губернатор предложил горожанам высказывать свои музыкальные пожелания и устроить голосование.