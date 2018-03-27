В Петербурге проинспектируют места массового пребывания людей

«Я думаю, что нам необходимо сделать соответствующие выводы. Вчера я дал поручение Главному управлению МЧС по Санкт-Петербургу провести самую тщательную проверку торгово-развлекательных центров города. Но надо смотреть шире, поэтому я поручаю всем профильным комитетам и администрациям районов в самое кратчайшее время проверить все места массового пребывания людей, в первую очередь детей, на предмет соблюдения противопожарной безопасности, это — детские сады, школы, учебные заведения дополнительного образования, поликлиники, больницы, театральные, концертные залы», — сказал губернатор во вторник на заседании городского правительства.