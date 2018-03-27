В Петербурге проинспектируют места массового пребывания людей
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Губернатор
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Губернатор
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
«Я думаю, что нам необходимо сделать соответствующие выводы. Вчера я дал поручение Главному управлению МЧС по
«Трагедия, которая произошла, говорит о необходимости более жесткого контроля за соблюдением противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, в первую очередь детей», — сказал Полтавченко.
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Паника и дым — камера наблюдения зафиксировала первые секунды пожара в Кемерово.
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