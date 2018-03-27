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11:29 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге проинспектируют места массового пребывания людей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко после трагедии в Кемерово поручил провести проверку мест массового пребывания людей на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

«Я думаю, что нам необходимо сделать соответствующие выводы. Вчера я дал поручение Главному управлению МЧС по Санкт-Петербургу провести самую тщательную проверку торгово-развлекательных центров города. Но надо смотреть шире, поэтому я поручаю всем профильным комитетам и администрациям районов в самое кратчайшее время проверить все места массового пребывания людей, в первую очередь детей, на предмет соблюдения противопожарной безопасности, это — детские сады, школы, учебные заведения дополнительного образования, поликлиники, больницы, театральные, концертные залы», — сказал губернатор во вторник на заседании городского правительства.

Он поручил провести проверки в течение недели.

«Трагедия, которая произошла, говорит о необходимости более жесткого контроля за соблюдением противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, в первую очередь детей», — сказал Полтавченко.

Члены правительства Санкт-Петербурга почтили память погибших при пожаре в Кемерово минутой молчания.

Паника и дым — камера наблюдения зафиксировала первые секунды пожара в Кемерово.

Регионы России начали объявлять траур по погибшим в Кемерово
Во время загрузки произошла ошибка.
11:27 (мск)© Ньюстюб
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