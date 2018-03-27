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10Луминале-2018
13:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ не преодолела эпидпорог

Заболеваемость ОРВИ и гриппа в Волгоградской области ниже эпидпорога.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, с 19 по 25 марта уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди населения всех возрастов был зафиксирован ниже недельных эпидемических порогов в целом по региону на 31% и по Волгограду на 11%. На сегодняшний день преимущественно наблюдаются вирусы негриппозной этиологии в сочетании с вирусами гриппа. Всего за текущий сезон лабораторно подтвержден диагноз гриппа у 94 человек. Роспотребнадзор рекомендует волгоградцам при появлении симптомов респираторных заболеваний — подъема температуры тела до 38°C-40°C с сухим кашлем или першением в горле, озноба, боли в мышцах, насморка, — обращаться к врачу.

Кроме того, в период распространения эпидемии необходимо соблюдать меры профилактики — проветривать помещения, проводить влажную уборку, в общественных местах носить маску.

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