В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ не преодолела эпидпорог

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, с 19 по 25 марта уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди населения всех возрастов был зафиксирован ниже недельных эпидемических порогов в целом по региону на 31% и по Волгограду на 11%. На сегодняшний день преимущественно наблюдаются вирусы негриппозной этиологии в сочетании с вирусами гриппа. Всего за текущий сезон лабораторно подтвержден диагноз гриппа у 94 человек. Роспотребнадзор рекомендует волгоградцам при появлении симптомов респираторных заболеваний — подъема температуры тела до 38°C-40°C с сухим кашлем или першением в горле, озноба, боли в мышцах, насморка, — обращаться к врачу.