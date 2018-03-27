27 марта в Воронеже от наледи чистят крыши 50 зданий
Работы проходят в пяти районах города.
Работы проходят в пяти районах города.
В мэрии Воронежа сообщили, что во вторник, 27 марта, в пяти районах города будут сбивать сосульки на крышах зданий по 50 адресам:
Железнодорожный район
Минская 17/2.
Коминтерновский район
9января, 228,230,232,234,236,238.
Труда
Московский
Л. Рябцевой, 30,34.
Левобережный район
Менделеева, 22,24,26,28.
Туполева, 31.
Калачеевская, 1.
Ленинский район
Черняховского 90,88,86.
Ф. Энгельса91.
Пушкинская 42.
Советский район
Депутатская, 21.
Ворошилова, 13, 15.
Г. Сибиряков, 39, 41.
Бульвар Пионеров, 13.
Домостроителей, 2, 4, 6, 20, 22.
Центральный район
ул Кольцовская д. 5.
ул Кольцовская д. 8.
ул Комиссаржевской д. 13.
ул Комиссаржевской д. 15.
ул Никитинская д. 4.
ул Плехановская д. 2.
ул Плехановская д. 4.
ул Революции 1905 года д. 1.
ул
ул
ул
ул
ул Студенческая д. 30.
ул Студенческая д. 31.
ул Студенческая д. 35.
ул Театральная д. 28.
ул Фридриха Энгельса д. 20.
ул Фридриха Энгельса д. 29.
ул Чайковского д. 3.
ул Чайковского д. 4.
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