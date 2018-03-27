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11:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский знаток дебютировал в телевизионной игре «Что? Где? Когда?»

Илья Баженов стал членом команды Константина Рудера.

Телевизионный клуб «Что? Где? Когда?» пополнился знатоком из Нововоронежа. Илья Баженов дебютировал в команде Константина Рудера, которая состоит из сотрудников «Росатома». Программа вышла в эфир Первого канала в воскресенье, 25 марта.

Илья Баженов заменил знатока Ирину Низамову. По словам присутствовавшего в телестудии гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, на освободившееся место в команде претендовало более 200 человек.

Ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк попросил Илью Баженова рассказать, чем он планирует усилить свою команду.

— Мои сильные стороны — умею обсуждать, предлагаю версии, в искусстве немного разбираюсь, — ответил Баженов.

Борис Крюк отметил, что нововоронежец похож на императора Николая II. С ним согласились и члены команды, рассказавшие в интернет-трансляции, что командное прозвище Ильи Баженова как раз Николай II.

Команда Константина Рудера выиграла со счетом 6:5.

Контекст

Другой уроженец Воронежа Иван Марышев играет в телеклубе «Что? Где? Когда?» в команде Алены Повышевой. Первым воронежским телезнатоком в истории «Что? Где? Когда?» был Андрей Муравник, дебютировавший в игре в 1991 году.

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