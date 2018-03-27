Воронежский знаток дебютировал в телевизионной игре «Что? Где? Когда?»
Илья Баженов стал членом команды Константина Рудера.
Илья Баженов стал членом команды Константина Рудера.
Телевизионный клуб «Что? Где? Когда?» пополнился знатоком из Нововоронежа. Илья Баженов дебютировал в команде Константина Рудера, которая состоит из сотрудников «Росатома». Программа вышла в эфир Первого канала в воскресенье, 25 марта.
Илья Баженов заменил знатока Ирину Низамову. По словам присутствовавшего в телестудии гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, на освободившееся место в команде претендовало более 200 человек.
Ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк попросил Илью Баженова рассказать, чем он планирует усилить свою команду.
— Мои сильные стороны — умею обсуждать, предлагаю версии, в искусстве немного разбираюсь, — ответил Баженов.
Борис Крюк отметил, что нововоронежец похож на императора Николая II. С ним согласились и члены команды, рассказавшие в
Команда Константина Рудера выиграла со счетом 6:5.
Контекст
Другой уроженец Воронежа Иван Марышев играет в телеклубе «Что? Где? Когда?» в команде Алены Повышевой. Первым воронежским телезнатоком в истории «Что? Где? Когда?» был Андрей Муравник, дебютировавший в игре в 1991 году.
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