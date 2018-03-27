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13:14 (мск), источник: РИА Недвижимость

ЕСПЧ коммуницировал первое дело о сносе самостроя в Москве

МОСКВА, 27 мар — РИА Недвижимость. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первое дело о сносе в Москве коммерческой недвижимости, признанную столичными властями самостроем, сообщила во вторник газета «Коммерсант».

Правительству России предложено до 29 июня ответить на вопросы о нарушении прав кооператива «Нептун сервис», ООО «Ориент вектор» и ООО «Созидание», написала газета.

Жалобы поданы в 2017 году — после того, как компаниям не удалось оспорить в судах произошедший в феврале 2016 года снос принадлежавших им объектов, которые власти Москвы признали самостроем. В частности, речь идет о центре культурного отдыха на Балаклавском проспекте и торговом павильоне на Кировоградской улице, говорится в статье.

Как указывается в ней, заявители жалуются на нарушение гарантированного статьей 1 Конвенции о защите прав человека права собственности, а также на нарушение статьи 6 Конвенции — право на справедливый суд.

Как сообщили изданию в Минюсте, что уведомление ЕСПЧ о коммуникации поступило 12 марта и сейчас ведомство «формирует правовую позицию, которая будет направлена в ЕСПЧ до 29 июня».

По правилам ЕСПЧ, требования о компенсации заявители подают на более позднем этапе. Однако «Созидание» уже попросило присудить ей 1,8 миллиарда рублей, указывает газета.

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