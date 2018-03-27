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11:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске начинается набор в детские сады

Запись детей в группы откроется уже первого апреля.

Источник: Комсомольская правда

Восемьдесят четыре муниципальных сада и восемь групп при начальных школах готовы принять под свое крыло хабаровских малышей, которых в этом году родители отведут в дошкольные учреждения. За счет строительства новых детских садов и капитального ремонта действующих, в городе наблюдается положительная динамика по приросту количества свободных мест — сейчас садики готовы принять шесть тысяч воспитанников, это ровно на тысячу больше, чем в прошлом году.

— Потребность в дошкольных учреждениях для детей от трех лет закрыта на 100 процентов. Родителям малышей с двух лет мы также предлагаем места в детсадах, а они уже сами решают — воспользоваться ли этим правом, — рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник отдела дошкольного образования администрации Хабаровска.

В городской администрации сообщили, что запись в дошкольные учреждения начнется первого апреля и продлится до конца мая — для оформления родителям необходимо предоставить в садик свидетельство о рождении ребенка и о его регистрации на закрепленной территории, а также медицинскую карту с допуском в детский сад.

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