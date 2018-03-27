В Хабаровске начинается набор в детские сады

Источник: Комсомольская правда

Восемьдесят четыре муниципальных сада и восемь групп при начальных школах готовы принять под свое крыло хабаровских малышей, которых в этом году родители отведут в дошкольные учреждения. За счет строительства новых детских садов и капитального ремонта действующих, в городе наблюдается положительная динамика по приросту количества свободных мест — сейчас садики готовы принять шесть тысяч воспитанников, это ровно на тысячу больше, чем в прошлом году.

— Потребность в дошкольных учреждениях для детей от трех лет закрыта на 100 процентов. Родителям малышей с двух лет мы также предлагаем места в детсадах, а они уже сами решают — воспользоваться ли этим правом, — рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник отдела дошкольного образования администрации Хабаровска.